Mönchweiler Narren startenin die Saison

Mönchweiler (put) Die Fasnet in Mönchweiler ist eröffnet. Im Vereinsheim, der alten Milchzentrale, trafen sich die Zünftler am Vorabend des Dreikönigstages. Dabei wurden der Schelbmuler und Mähl-Bolle aus dem Schlaf erweckt. Jedes Kleidungsstück wurde ordentlich abgestaubt und die beiden Hästräger angekleidet. Dabei wurde deutlich, dass es für die Mönchweiler höchste Zeit ist, dass die Fasnet kommt. Elf Monate ohne Narretei waren offensichtlich zu lang, den die abstaubenden Damen waren offensichtlich nicht mehr in der Lage, den einzelnen Figuren die richtige Kleidung zuzuordnen. Unter Gelächter und hilfreichen Hinweisen der Gäste wurden die Hästräger doch noch ordentlich eingekleidet. Bereits am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr im Gasthof Adler steht für die Zunft der nächste Termin an. Wer mehr über die Mönchweiler Fasnet erfahren möchte, ist dort zum Stammtisch eingeladen.