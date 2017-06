Mönchweiler Nahverkehrsplan: Gemeinderat lehnt neue Route für Buslinie 7265 ab

Demonstrationsfahrt durch betroffene Straßen bringt Klarheit. Anwohner bringen ihren Protest zum Ausdruck.

Ein paar Kurven links, ein paar Kurven rechts – dann diskutieren und entscheiden. Der Mönchweiler Gemeinderat hat am Donnerstag darüber beraten, wie die Buslinie 7265 künftig durch den Ort fahren soll. Das Ergebnis: Auf dieser Linie bleibt zunächst alles so, wie es ist. Der Sitzung des Gremiums war eine Demonstrationsfahrt mit einem Gelenkbus vorausgegangen, an dem auch zahlreiche Bürger Interesse zeigten. Die Fahrt sollte Klarheit bringen und erfüllte seinen Zweck.

Die Strecke durch die Martin-Luther-Straße und die Hebelstraße wurde zur echten Slalom-Fahrt. Eine beachtliche Herausforderung für den Busfahrer. Viele Anwohner hatten ihre Autos am Straßenrand geparkt und die Durchfahrt durch die engen Straßen für den Mann am Lenkrad zur fahrerischen Millimeter-Arbeit werden lassen. Auch herrschte reger Gegenverkehr, Radfahrer und Fußgänger waren unterwegs. Einige standen auch am Gartenzaun, um dem roten Bus, auf dem groß "Sonderfahrt" geschrieben stand, zuzuwinken. Die teils kuriosen Situationen sorgten im Fahrzeug für den ein oder anderen Lacher. Es war gut vorbereiteter Protest gegen etwas, das in den beiden betroffenen Straßen niemand wollte – öffentlicher Nahverkehr vor der eigenen Haustür. Das brachte schon die Unterschriftensammlung im Vorfeld zum Ausdruck.

Dass dieser Protest jedoch legitim war, bekräftige der Gemeinderat in der anschließenden Sitzung im Rathaus. Das Gremium stützte die Meinung der Anwohner und lehnte eine geänderte Streckenführung durch die genannten Straßen geschlossen ab. In der Abstimmung enthielt sich lediglich Sabine Roth (SPD) ihrer Stimme. Bürgermeister Rudolf Fluck sagte: "Ich habe den Busfahrer bewundert, wie er da durchgefahren ist." Der Gemeinderat Peter Kaiser (CDU) sagte: "Mir ist keine Stimme bekannt, die für eine Änderung der Linie plädiert hätte." Wolfgang Eich (UB) äußerte sich ebenfalls zu den Fahrkünsten des Busfahrers: "Ich muss den Busfahrer bewundern. Die Martin-Luther-Straße und die Hebelstraße sind einfach zu schmal." Und Willy Storz sagte: "Mir ist auch nicht bekannt, dass die Bürger mit dem Nahverkehr unzufrieden sind."

Durch das Votum des Gemeinderats sind die Vorschläge des Nahverkehrsplan, der gerade landkreisweit überarbeitet wird, für die Linie 7265 in Mönchweiler hinfällig. Denn eine Änderung wird es ohne die Zustimmung des Gremiums nicht geben. Trotzdem gibt es durch die Überarbeitung des Nahverkehrsplans Änderungen. So soll die Route aus Obereschach erweitert werden. Die Busse der neuen Linie 40 sollen über die Herdstraße bis ins Gewerbegebiet fahren. Zusätzlich wird neu von Peterzell, wo eventuell ein Halt des Ringzugs erfolgen soll, eine neue Linie (41) in das Gewerbegebiet Egert führen.

Was es für Mönchweiler zu entscheiden gilt, ist eine Anpassung der Situation am Kriegerdenkmal. Möglich wäre dort ein Busbahnhof oder zumindest eine Einbuchtung. Dies sei, so Rudolf Fluck, jedoch nur mittelfristig umsetzbar. Die Situation der Schüler, die am Löwen-Café aussteigen, soll durch einen Fußgängerüberweg verbessert werden. Dieser ist bereits beschlossen.

Diskussion

Landkreisweit wird derzeit der Nahverkehrsplan überarbeitet. Entsprechende Vorschläge werden in den Kommunen zur Diskussion gestellt. In Mönchweiler sorgte der Plan, die Buslinie zu verlegen und künftig durch Wohngebiete fahren zu lassen, für Aufregung. In zwei dieser Straßen, der Martin-Luther-Straße und der Hebelstraße, haben Anwohner Unterschriften gegen den Plan gesammelt. Wesentliche Kritikpunkte sind die beengte Situation und die engen Kurvenradien. Um sich ein Bild von der Situation zu machen, haben Verwaltung und Gemeinderat eine Demonstrationsfahrt organisiert. (pga)