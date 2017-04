Mönchweiler Mönchweiler und Chabeuil: eine richtig dicke Freundschaft

In den kommenden Wochen und Monaten gibt es wieder viele Treffen zwischen Bürgern der beiden befreundeten Gemeinden.

Mönchweiler (put) In den kommenden Wochen wird es bei der Partnerschaft der Gemeinden Mönchweiler und Chabeuil sehr geschäftig. Über Pfingsten feiert der Musikverein Mönchweiler mit seinen französischen Freunden ein großes Fest. Der befreundete Musikverein aus der Partnergemeinde, die "La Banda de Chabeuil Los Cailletos", reist mit rund 40 Personen an. Gute Laune und viel Musik hat die Gruppe gewiss im Gepäck. Zum Galaabend und der Feier mit den französischen Gästen am gleichen Tag hoffen die Mönchweiler Musiker, auch möglichst viele Bürger begrüßen zu können. Ein leckeres Gala-Menü mit vier Gängen wartet auf die Teilnehmer.

Zu einer gemeinsamen einwöchigen Tour machen sich die Radsportler aus Mönchweiler und Chabeuil auf. Sie wird vom französischen Barcelone ins spanische Barcelona führen. Acht Teilnehmer aus Mönchweiler werden dabei sein.

Erst vor Kurzem war das Partnerschaftskomitee der Gemeinde Chabeuil zu Besuch in Mönchweiler. Nachdem man gemeinsam mit dem Freundeskreis Chabeuil in Mönchweiler den Rahmen für die Feier des 35-jährigen Bestehens der Partnerschaft im kommenden Jahr abgesteckt hatte, tauchten Gäste und Gastgeber zwei Tage lang in die Villinger und Mönchweiler Fasnet ein. Im Gegenzug werden Mitglieder der Narrenzunft Mönchweiler voraussichtlich beim Umzug zum Frühlingsfest im kommenden Jahr in Chabeuil dabei sein.

Für das Partnerschaftsfest im kommenden Jahr laufen die Vorbereitungen bereits. Für das Pfingstwochenende wird die Gemeinde Mönchweiler zur Feier in den Schwarzwald einladen. Bei der Feier des 30-jährigen Bestehens waren 138 Gäste aus Chabeuil gekommen. Mit einem ähnlich großen Fest rechnet man beim Freundeskreis Chabeuil auch für das kommende Jahr. Vieles soll auch dann wieder auf Basis der Vereinsfreundschaften laufen, aber auch private Kontakte werden gerne berücksichtigt, so Peter Kaiser, Sprecher des Freundeskreises Chabeuil in Mönchweiler.

Besonders würde ihn außerdem freuen, wenn es gelänge einen regelmäßigen Schüleraustausch zwischen der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler und dem staatlichen Collège Marc Seignobos ins Leben zu rufen, so Kaiser.