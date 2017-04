Mönchweiler Mönchweiler tanzt in den Wonnemonat

Die Vorbereitungen fürs Maifest laufen bei der Feuerwehr auf Hochtouren. Los geht's am Sonntag um 11 Uhr.

Mönchweiler (put) Auch wenn vom Frühling in den vergangenen Tagen nicht viel zu spüren war, bereitet die Feuerwehr Mönchweiler derzeit mit vielen Helfern ihr großes Maifest vor. Dieses wird Samstag, 30. April, und am Montag, 1. Mai, gefeiert.

Ganz traditionell traf sich am Donnerstag eine Gruppe Helfer, um unter der Regie von Oskar Hager für den großen Maibaum zu kranzen, der am Sonntagabend um 18 Uhr am Kriegerdenkmal aufgestellt wird. Zwei große Reisigkränze werden den großen Stamm zieren, der erst am Sonntag aus dem Gemeindewald geholt wird. Zuvor wurde dieser von der Altersmannschaft der Wehr geschält. Für den Transport des Reisigs und des Stammes zeichnet Leonard Doser verantwortlich und für die Verpflegung der rührigen Gruppe sorgt Horst Förnbacher.

Los geht es beim Maifest der Feuerwehr in diesem Jahr schon, bevor der Maibaum steht, nämlich am Sonntag, 30. April, bereits mittags. Ab 11 Uhr sind die Besucher zum Mittagstisch eingeladen. Auf Grillsteaks müssen die Gäste dabei allerdings in diesem Jahr verzichten. Die Feuerwehr hat entschieden, erstmals Schnitzel zu servieren. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Um 18 Uhr folgt das Aufstellen des Maibaums beim Kriegerdenkmal. Dazu, wie auch anschließend im Festzelt zum Tanz in den Mai, spielt der Musikverein auf. Am Sonntagabend ist die Turmbar geöffnet.

Programm für Kinder

Am Montag, 1. Mai, sind die Besucher zum Frühschoppen, zum Mittagstisch und auch wieder zu Kaffee und Kuchen geladen. Für die Kinder werden Fahrten mit dem Feuerwehrauto angeboten und die Jugendfeuerwehr bietet für sie eine Betreuung.