Mönchweiler Mönchweiler Wohnpark macht deutliche Fortschritte

Der Wohnpark in Mönchweiler macht inzwischen auch von außen deutliche Baufortschritte. So sind die Fassadenarbeiten weitestgehend abgeschlossen. Wie durch den Gemeinderat auf Vorschlag der Architekten beschlossen, wird die Fassade von den Farben Grau und Braun dominiert. Die Verkleidung besteht aus einer Weißtanne- Rhombusschalung im offiziell so genannten Farbton Adler Lignovit Quarzgrau.



Auch an den Grünanlagen sind deutliche Fortschritte zu erkennen. Vor den Apartments der Wohngruppe im Erdgeschoss wurden kleine Terrassen angelegt, die noch mit Hecken eingefasst werden. Auch werden noch 23 Bäume rund um das Gebäude gepflanzt. Der Aufenthaltsraum hat eine große Glasfront. In den beiden Obergeschossen sind Seniorenwohnungen untergebracht. Bild: Cornelia Putschbach