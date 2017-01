Mönchweiler Mönchweiler Schüler sammeln ausgediente Christbäume

Aktion wird von der Bevölkerung gut angenommen. Erlös fließt in Kasse der Schülermitverwaltung

Berge von Christbäumen sammelten die Schüler der Gemeinschaftsschule Mönchweiler am Samstag. Die Christbaumsammelaktion wird von den Mönchweiler Bürgern – so wie hier von Familie Feiertag, die ihren Baum bei Schüler Sebastian Senn (links) abgibt- sehr gerne angenommen. Aus allen Richtungen wurden die ausgedienten Christbäume zu den fünf Sammelplätzen in der Gemeinde getragen. Gegen eine kleine Spende übernehmen die Schüler die Entsorgung der Weihnachtsbäume. Dank der Unterstützung der Firma Gronki fließen die Einnahmen komplett in die Kasse der Schülermitverwaltung, die damit besondere Aktionen finanziert. Bild: Cornelia Putschbach