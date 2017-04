Mönchweiler Mönchweiler Radsportler glänzen durch Sportsgeist und Erfolge

Die Radler blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Jugendarbeit soll zukünftig verstärkt werden.

Egal, ob auf Asphalt oder auf einer Piste für Mountainbikes – Die Fahrer des Radsportclubs Mönchweiler traten im vergangenen Jahr kräftig in die Pedale.

Zwar standen bei den 67 Mitgliedern sechs Neueintritten neun Austritte gegenüber, doch das sorgte beim Verein nicht für allzu großen Verdruss. Schließlich verstärken künftig zwei starke Straßenradfahrer den Verein und trotz eines Trends weg vom regelmäßigen Mountainbiketraining, will der Verein in diesem Jahr nach den Osterferien wieder regelmäßiges Jugendtraining anbieten. Auch möchte man mit der Schule kooperieren, um verstärkt Nachwuchs für den Radsport zu begeistern.

Die Erwachsenen absolvierten 2016 ein beachtliches Programm. Im Frühjahr startete die Saison für 13 Fahrer mit einem Trainingslager auf Mallorca. Sowohl bei der Säntis Classic als auch beim ersten Sechs-Stunden-Rennen des Skiclubs Villingen am Breitbrunnen war eine Abordnung aus Mönchweiler am Start. Beim Schwarzwald-Bikemarathon, beim Interstuhlcup und auch bei der Trans-Schwarzwald erzielten Fahrer aus Mönchweiler vordere Plätze. Ein besonderes Lob galt Linda Kagelmacher, die beim letztgenannten Rennen ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung hergab, um einem gestürzten Fahrer Erste Hilfe zu leisten.

Bei der Teilnahme am Laienturnier der Eisstockschützen in Mönchweiler bewiesen vier Mitglieder, dass sie nicht nur auf dem Rad ein gutes Bild abgeben. Kurz darauf kehrte bereits eine Gruppe der Radfreunde aus der Partnergemeinde Chabeuil in Mönchweiler ein. Gemeinsam wurden Radausfahrten und Ausflüge in die Umgebung unternommen. Im Mai werden Fahrer aus Mönchweiler in Frankreich mit ihren Radfreunden an der Fernfahrt von Chabeuil-Barcelonne ins spanische Barcelona teilnehmen.

Nachdem man in den Sommerferien mit einem gelungenen Radtag beim Kinderferienprogramm dabei war, standen im September die Vereinsmeisterschaften an. Sie wurden gemeinsam mit dem Skiclub Villingen ausgetragen. Adrian Leute war hier der überlegene Fahrer. Er war außerdem bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften und dem Rothaus-Täler-Cup sehr erfolgreich.