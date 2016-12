Mönchweiler Mönchweiler Radsportler beklagen viele Austritte

Elf Mitglieder verlassen den Radsportverein – darunter auch Leistungsträger. Der Verlust kann nur teilweise ausgeglichen werden.

Nicht viele Worte sondern ein gemeinsamer Rückblick in gemütlicher Runde auf das ablaufende Vereinsjahr stand beim Jahresabschluss des Radsportvereins Mönchweiler am Samstagabend in der Waldauschänke im Mittelpunkt. Vorsitzender Hartmut Capteina konnte zahlreiche Vereinsmitglieder mit ihren Familien begrüßen und ging näher auf die wichtigen Ereignisse 2017 ein.

Zunächst gab es jedoch eine weniger positive Nachricht: die hohe Zahl an Austritten. Elf Mitglieder, vor allem aus dem Jugendbereich, kündigten 2016 ihre Mitgliedschaft. Unter anderen hat Leistungsträger Mika Webs die Radsportler verlassen, um sich in einem höherklassigen Verein weiter entwickeln zu können. Zudem verlor der Verein mit dessen Vater Markus Webs auch einen engagierten Jugendtrainer.

Den Austritten aus dem Verein standen jedoch sechs Neueintritte gegenüber, sodass der Mitgliederschwund in der Summe nicht ganz so gravierend ausfällt.

Ein weiterer Leistungsträger ist dem Verein geblieben: Adrian Leute überzeugte regional und überregional mit hervorragenden Ergebnissen. So wurde der 17-Jährige überragend Vereinsmeister. Beim Rothaus Tälercup für Lizenz-Jugendliche erreichte er einen hervorragenden dritten Platz und auch darüber hinaus war der Nachwuchsfahrer erfolgreich unterwegs. Penibel Buch über die Samstagsausfahrten führt Peter Kaiser. 31 Touren führten 130 Teilnehmer über gemeinsam 11 906 gefahrene Kilometer.

Seit neuestem gibt es auch eine Gruppe der Langstreckler, die von Horst Kopp initiiert wurde. Drei Touren, jeweils zwischen 130 und 150 Kilometer wurden durch sie bewältigt. Bei einer Säntis-Rundfahrt wurden außerdem 200 und bei einer Fahrt im Tannheimer Tal 230 Kilometer zurückgelegt. Fleißigster Fahrer war Wolfgang Nerlinger. Er war bei 23 Fahrten mit dabei.

Hartmut Capteina überraschte die jungen Vereinsmitglieder und den treuen Trainer Roman Buder mit einer kleinen Weihnachtstüte. Johannes Bachmann hatte schließlich die Höhepunkte des Jahres im Bild festgehalten.