Mönchweiler Mönchweiler Musiker lassen das Jahr gemeinsam ausklingen

Die Aktiven des Musikvereins Mönchweiler und ihre Familien haben am Tag vor Silvester eine Jahresabschlusswanderung unternommen.

In diesem Jahr führte der Weg in eine Gaststätte nach Weilersbach, wo weitere Mitglieder auf die Wanderer warteten. Nach etlichen Auftritten und Arbeitseinsätzen – Weihnachtsgottesdienst, Konzert am vierten Adventssonntag, Stand beim Weihnachtsmarkt, Weinfest, Vatertagsfest und mehrtägige Fahrt nach Chabeuil – ließen die Vereinsmitglieder das Jahr gemütlich ausklingen.