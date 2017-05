Mönchweiler Mönchweiler Jugendliche packen bei ihren Treffpunkten kräftig an

Mönchweiler Jugendliche packen bei ihren Treffpunkten kräftig an

Neue Frische für Jugendraum und Jugendplatz: Zwei Teams knien sich in ihre Projektprüfung so richtig rein.

Mönchweiler – Bei ihrer Projektprüfung zur Erlangung des Hauptschulabschlusses an der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler haben es sich zwei Projektgruppen zur Aufgabe gemacht, Treffpunkte der Jugendlichen in der Gemeinde wieder auf Vordermann zu bringen.