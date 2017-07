Mönchweiler Mönchweiler Eisstockschützen feiern am Wochenende  Jagd auf Pokal eröffnet

Die Mönchweiler Eisstockschützen richten ihre Festwochenende mit neu gestaltetem Wettbewerb aus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Bei den Eisstockschützen in Mönchweiler laufen die Vorbereitungen für ihr Festwochenende mit Laienturnier auf Hochtouren. 17 Mannschaften haben sich für das Turnier angemeldet. Sie werden am Samstag, 15. Juli, und Sonntag, 16. Juli, um den Titel kämpfen.

Offen wie selten ist, wer am Ende vorne liegen wird. Die beiden bestplatzierten Mannschaften des vorigen Laienturniers, die Gruppe Almfrieden und die Radspaßgruppe, sind in diesem Jahr nicht dabei. Der große Wanderpokal wird 2017 also auf jeden Fall neue Besitzer finden.

Erstmals kommt beim Laienturnier ein leicht abgeänderter Modus zu Anwendung, wie Organisator Manfred Euler erklärt. In zwei Gruppen mit jeweils acht beziehungsweise neun Mannschaften spielen die Teams im Modus Jeder gegen Jeden gegeneinander, die einzelnen Begegnungen sind aber verkürzt. Es werden pro Partie nur noch vier Kehren statt bislang sechs Kehren gespielt. Spielberechtigt sind beim Laienturnier Frauen und Männer ab zwölf Jahren. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Eisstöcke werden durch die ESG Mönchweiler gestellt.

Das Turnier startet für die erste Gruppe am Samstagmittag um 13 Uhr. Ihr gehören folgende Teams an: Die Einzigartigen, Ti-Bo Tu, Martin Bülow, G-Shock, Muckepfiefe 1, Das A-Team, Ultras Mönchweiler und die Bouler. In Gruppe zwei, die um 16 Uhr startet spielen Müllers und Co., Eierstock schießen, Conti, Duke und Co, Muckepfiefe 2, Eisstockloser, FC (M)alle, Wellensichtichs, KSC Brigachtal.

Vier Mannschaften pro Gruppe der Vorrunde qualifizieren sich für die Zwischenrunde am Sonntag, bei der dann mit sechs Kehren gespielt wird. Ausgelost wird diese noch am Samstagabend etwa um 20 Uhr. Die Zwischenrunde startet um 12.30 Uhr. Für 16.30 Uhr ist schließlich das Spiel um Platz drei und für 17 Uhr das Finale vorgesehen.

Der Festbetrieb im Zelt startet am Samstag mit dem Auftakt des Laienturniers. Abends erfolgt Unterhaltung "mit Musik aus der Dose", wie die Eisstockschützen ankündigen. Die Siegerehrung mit Festausklang ist auf Sonntag um 18.30 Uhr angesetzt.