Mönchweiler Mit dem Rolls Royce durch Mönchweiler

Der Autofan Hartwig Lehmann fährt gerne abseits der Norm. Mit dem Luxusgefährt hat er sich einen Traum erfüllt.

Einen ganz besonderen Autotraum erfüllte sich vor wenigen Wochen Hartwig Lehmann aus Mönchweiler. Er nutzte die Gunst der Stunde und erstand einen Rolls Royce Silver Spirit, mit dem er nun immer wieder die Straßen der Region unter die Räder nimmt.

Stolz zeigt der neue Fahrzeugbesitzer seine edle Limousine. Die 91 000 Meilen, beziehungsweise gut 140 000 Kilometer, die der Rolls Royce bereits auf den Straßen absolviert hat, sieht man ihm kaum an. Allenfalls im Inneren gibt es das eine oder andere noch zu tun. Aber auch hier strahlt die britische Eleganz noch. Edles Wurzelholz und für die Zeit der Erstzulassung dieses Fahrzeugs eine immense Zahl an elektrischen Funktionen und Schaltern rund um das auf der rechten Seite eingebaute Lenkrad weisen auf anspruchsvolle Nutzer hin. Noch habe er gar nicht alle Funktionen ausprobieren können, erzählt Hartwig Lehmann. Durch die englischsprachige Bedienungsanleitung müsse er sich erst ganz allmählich durchkämpfen. Vielleicht könne er auch noch eine in deutscher Sprache auftreiben. Das sei für ihn doch wesentlich besser verständlich, gesteht er. Eine besondere Funktion kann Hartwig Lehmann aber schon vorführen. Die von den Deutschen oft so genannte Emily, die markante Kühlerhaubenfigur des Rolls Royce, lässt sich mit einem kurzen Handgriff zum Schutz vor Langfingern versenken.

Baujahr 1981 und damit mittlerweile 36 Jahre alt ist die edle Limousine. Sie hat einen großen 6,9 Liter Motor mit acht Zylindern. Den braucht das Fahrzeug allerdings auch, denn auf die Waage bringt es massive 2,7 Tonnen, berichtet Hartwig Lehmann.

Ein kleines Problem hatte Hartwig Lehmann zu bewältigen als er mit dem Fahrzeug nach Hause kam, so verrät er mit einem Augenzwinkern. Er musste erst einmal sehen, ob der Rolls Royce überhaupt in seine Garage passt. Zentimeterweise näherte er sich zunächst mit der vorderen Stoßstange einem alten Autoreifen, den er zum Schutz des edlen Fahrzeugs an der Stirnseite der Garage angebracht hatte. Als dann das Optimum ausgenutzt war, kam die Erkenntnis, dass das Fahrzeug mit seinen 5,20 Metern Länge ein wenig zu lang ist, um so die Garage zu schließen. Also musste der alte Reifen weichen. Fortan ist deshalb beim Einparken Millimeterarbeit angesagt.

Der eine oder andere Passagier durfte im Rolls Royce bereits mitfahren. Besonders gut kam bei den Mitfahrern, so grinst Hartwig Lehmann, die kleine Bar im Fond an. Da ließ sich dann ganz stilecht ein Gläschen Sekt während der Fahrt genießen, erzählt er.

Aufmerksam wurde Hartwig Lehmann auf das Fahrzeug durch eine Kleinanzeige im Automarkt des SÜDKURIER. Ein Eigentümer am Bodensee veräußerte das Gefährt. Er selber habe schon immer eine Vorliebe für interessante Autos gehabt, erzählt der Rolls-Royce-Besitzer. So sei sein erstes Fahrzeug mit 18 Jahren ein Isabella Coupe gewesen. "Das war damals das schönste Auto im Dorf", grinst Hartwig Lehmann in der Erinnerung daran. In der Folge besaß der Autoliebhaber unter anderem einen amerikanischen Chevrolet und einen Cadillac. Auch einen Jaguar XJ6 nannte er schon sein Eigen. "Die Norm habe ich nur selten erfüllt", sagt er von sich selber.

Für viele ist der blaue Rolls Royce nun vielleicht auch heute wieder das schönste Auto im Dorf. Ganz gewiss wird er auf jeden Fall die Blicke auf sich ziehen und Hartwig Lehmann kann dann vom Fahrersitz aus beinahe königlich den staunenden Passanten winken.

Der Rolls Royce

Der Rolls Royce Silver Spirit ist ein vom britischen Hersteller Rolls-Royce Motor Cars gebautes Auto. Produziert wurde er in unterschiedlichen Varianten von 1980 bis 1998. Insgesamt wurden rund 19 000 Silver Spirits hergestellt. Leicht erkennbar sind Rolls Royce durch den markanten Kühlergrill, der einem griechischen Tempel nachempfunden wurde, und der auffälligen Kühlerfigur, der "Spirit of Ecstasy", die seit 1911 Autos dieser Marke ziert.