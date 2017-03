Der Fußballclub Mönchweiler läuft wieder in geordneten Bahnen, für fast alle Vereinsämter stehen Kandidaten parat.

Die Sorgenfalten des vergangenen Jahres sind beim Fußballclub Mönchweiler beinahe verschwunden. Rund ein Jahr nach einer Hauptversammlung, in der die Stichworte Insolvenz und Vereinsauflösung in der Luft hingen, hat der Vorstand um den stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Storz ganze Arbeit geleistet. Unter anderem ist die Hauptversammlung, zu der die rund 300 Vereinsmitglieder in der kommenden Woche geladen sind, sehr gut vorbereitet. Für nahezu alle wichtigen Vorstandsämter stehen Kandidaten bereit. Leider nur für nahezu alle: Das Sorgenkind ist die Position des Kassierers. Ausgerechnet für diese immens wichtige Aufgabe findet sich kein Kandidat.

Nach der Hauptversammlung des vergangenen Jahres ging ein Ruck durch den Verein. Zwar bestand der engere Vorstand nur noch aus Matthias Storz als stellvertretendem Vorsitzenden sowie aus Marcel Cattarius als stellvertretendem Kassierer, doch der erweiterte Vorstand konnte damals fast komplett besetzt werden. Auch etliche Mitglieder sowie Freunde des Vereins unterstützten den Vorstand in den vergangenen Monaten tatkräftig.

Es gelang, die finanzielle Situation wieder auf Vordermann zu bringen, wie Matthias Storz jetzt im Gespräch berichtet. Ein umfangreicher Maßnahmenkatalog wurde umgesetzt, Versäumnisse der Vergangenheit beseitigt, Außenstände eingezogen und Ausgaben wo möglich reduziert. „Marcel Cattarius hat die Kasse wirklich auf den absolut aktuellen Stand gebracht“, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Für eine weitere Amtszeit steht der stellvertretende Kassierer allerdings nicht mehr zur Verfügung. Sein hauptsächliches Engagement wird künftig der Feuerwehr Mönchweiler gelten, bei der er künftig Führungsaufgaben übernehmen soll.

In einem Rundschreiben an die Mitglieder legte der Vorstand vor einem Monat die Situation dar. „Doch bei der Suche nach einem Kassierer blieben wir diesmal leider alleine auf weiter Flur“, beschreibt Matthias Storz den ausgebliebenen Erfolg des Schreibens. Dabei seien die Aufgaben des Kassierers bei Weitem nicht mehr so umfangreich wie früher, betont er. Beleg und Buchungsunterlagen des vergangenen Jahres umfassen nicht mehr als einen Ordner.

Noch weniger Arbeit gibt es für die Inhaber zweier weiterer Positionen, die noch zu besetzen sind. Neben dem Kassierer fehlen auch noch ein Platzkassierer, der bei Heimspielen das Eintrittsgeld erhebt, und ein Helfer für das Vereinsheim bei Heimspielen.

Matthias Storz selbst wird für das Amt des Vorsitzenden kandidieren. Für den stellvertretenden Vorsitzenden und für die allermeisten Positionen des erweiterten Vorstandes gibt es Kandidaten. Wenn sich nun noch ein Kassierer und Leute für die beiden kleineren Aufgaben fänden, wäre der Vorsitzende überglücklich.

Hauptversammlung

Zur Hauptversammlung sind die Mitglieder des Fußballclubs Mönchweiler für kommenden Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr ins "Löwencafé" in Mönchweiler geladen. Dort traf man sich vor einem Jahr auch schon zur wegweisenden Hauptversammlung. Jetzt stehen neben den Berichten des Vorstandes insbesondere Neuwahlen und unter anderem auch Ehrungen auf der Tagesordnung. (put)