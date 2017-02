Ein vielfältiges Programm, prima Stimmung und ein volles Haus waren am Freitag die Erfolgsgaranten des Zunftabends in Mönchweiler. Da blieb kaum ein Auge trocken.

Bereits geraume Zeit vor Hallenöffnung hatte sich auf dem Vorplatz eine lange Besucherschlange gebildet. Die besten Plätze in der Alemannenhalle waren heiß begehrt, und wer sich nicht bereits im Vorverkauf ein Ticket gesichert hatte, konnte beim ausverkauften Zunftabend leicht in die Röhre schauen.

Beachtlich war einmal mehr, was die Narrenzunft mit ihrer vergleichsweise geringen Mitgliederzahl auf die Beine gestellt hatte. Nach der Begrüßung durch Zunftmeister Erwin Weihing und seinen Stellvertreter Klaus Zehnder hieß es: „Bühne frei fürs Programm!“. Tatjana Kretschmer führte als Berta aus dem Rathaus durch den Abend. Sie hatte dabei manche Histörchen des vergangenen Jahres parat.

Den Auftakt des Programms machte das Kinderballett der Zunft. Hier tanzten gleichzeitig Vergangenheit und Gegenwart über die Bühne. Internas eines Abends im Hause Zahnder verrieten Ursel und Klaus Zehnder bei ihrem Bettgeflüster. Mäusle und Saitenwürscht brachten die beiden um den Schlaf. Aus Niedereschach war die Gruppe GymDance zu Gast und tanzte in der Alemannenhalle über die Bühne. Auf was sich die Menschen einstellen müssen, wenn 2025 das Rauchen gänzlich verboten und der Fleischgenuss mit Pflastern, Warnhinweisen und einem veganem Brotkaugummi gegen Fleischgeschmack bekämpft wird, führten Moana Kretschmer und David Grußer vor Augen. Von der synchronen und sehr feuchten Haarwäsche von Thomas Wolfgarten, Sigi Wahl und David Grußer hatten schließlich auch die Zuschauer in den ersten Reihen etwas. Anschließend war in der Pause Berta aus dem Rathaus mit ihrem Bodenwischer gefragt.

Für ihren Ausflug mit den tanzenden Knien zurück in die 80er bekamen die Frauen der Narrenzunft viel Beifall bevor Klaus Zehnder und Erwin Weihing als Arlene und der Bürgermeister die Kiste der Geschichten aus Rathaus und Dorfgeschehen auspackten. Es blieb kaum ein Auge trocken als sie an Pannen, Aufreger und Witziges des vergangenen Jahres erinnerten. So wurde klar gestellt, dass ein neuer Zaun in der Herdstraße größer als der des Villinger Cafe Vierecks ist und dass die Silikontube beim Verlegen von Klickparkett nicht zur Ausrüstung gehören sollte. Nicht unbeachtet bleiben sollte auch, dass das Rathaus wohl nur aufgrund deutlich gestiegener Ausgaben und zum weiteren Wohlbefinden von Kämmerer Gebhard Flaig einen Defibrillator erhält.

Über menschliche Bedürfnisse berichten Petra und Jürgen Laufer sowie Dagmar Gogolok. Vor der Kostümprämierung, die in diesem Jahr in den Händen von Sandra Banschbach, Thomas Schramm und Marc Kühnle lag, kaperte noch das Männerballett der Zunft die Bühne, was den grazilen Herren viel Beifall einbrachte. Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Duo Wolfram und Sohn. Küche, Theke und Bar waren beim Zunftabend fest in der Hand des Motorradclubs Mönchweiler.