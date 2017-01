Mönchweiler Kosaken bieten in Mönchweiler Luther-Lieder

Chor-Konzert in der nvangelischer Antoniuskirche vereint sakrale Gesänge und beliebte Folklore

Mönchweiler – Einen Konzertnachmittag der besonderen Art erlebte die evangelische Antoniuskirche in Mönchweiler. Zwei Tage nach dem russisch-orthodoxen Weihnachtsfest brachten die sieben Sänger der Maxim-Kowalew-Don-Kosaken russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen zu Gehör. Die rund 140 Zuhörer durften zudem zwei Premieren erleben. Anlässlich des Lutherjahres hatte der Chor zwei Lieder Martin Luthers einstudiert, die der Chor in Mönchweiler zum ersten Mal seinem Publikum vortrug.

Die sieben gestandenen Männer mit starken Stimmen sangen ohne Mikro und sonstige technische Unterstützung. Die instrumentale Begleitung blieb dem zweiten Teil des Abends vorbehalten. Hier kam dann ein Bajan, eine Art Akkordeon, zum Einsatz.

Doch zunächst erklangen nach dem Einzug der Musiker sakrale Gesänge, in die sich Luthers "Erhalt uns, Herr, bei Deinem Wort" sowie "Ein fester Bund ist unser Gott" hervorragend einfügten und mit viel Beifall bedacht wurden. Bewusst hatte der Chor das Konzert in der Antoniuskirche in Mönchweiler für diese Premiere gewählt, so berichteten die Sänger. Man habe im Lutherjahr zunächst das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest abwarten wollen. Außerdem könne der Rahmen nicht besser sein als in der evangelisch-lutherischen Antoniuskirche. Im zweiten Teil des Nachmittags ging es dann weitaus volkstümlicher zu. Bei einigen Liedern konnte man sich die gute Laune in geselliger Runde, in der diese Stücke gerne auch ebenfalls in Begleitung eines Bajan gesungen wurden, bildhaft vorstellen.

Der Chor sagt von sich selbst: "Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen. Chorgesang und Soli in stetem Wechsel – Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre." Dieser Beschreibung ist nur wenig hinzuzufügen. Im Laufe des Konzertnachmittags wechselten sich bekannte und beliebte Titel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" mit weniger bekannten, aber nicht minder mitreißenden Titeln ab. Zwischendurch, aber insbesondere zum Ende des Konzertes, gab es von den begeisterten Zuhörern stehend Applaus.

In der Pause nach der ersten Hälfte des Konzertes zeigte sich, wie beliebt die Gesänge des Kosakenchors sind. Gingen doch die zum Kauf angebotenen CDs weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln. Einzig für Autogramme der Sänger reichte es nach dem Konzert nicht mehr, denn bereits am Abend galt es ein weiteres Konzert im württembergischen Empfingen zu singen. Und so musste sich die Gruppe sputen. Für zwei Zugaben war zur Freude der Zuhörer aber dennoch Zeit. So erklang unter anderem einer der Ohrwürmer im Repertoire der Maxim-Kowalew-Don-Kosaken, Katjuscha, als gerne gehörtes Extra.

Kosaken-Chor

Der Don-Kosaken-Chor ist die Bezeichnung für verschiedene Männerchöre, die zumeist im Exil tätig sind und aus einem Repertoire aus russischer Volksmusik und Folklore singen. Der erste und bekannteste dieser Chöre war der Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff, der von 1921 bis 1979 bestand. Es bildeten sich mehrere Nachfolge-Ensembles, zu denen auch der Maxim-Kowalew-Don-Kosaken-Chor zählt. (kst)