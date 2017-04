Mönchweiler Kaninchenzüchter kommen dieses Jahr ohne große Titel aus

Das lässt sich aber verschmerzen, weil die Züchter dank aufwändiger Impfungen von der Kaninchenseuche verschont blieben.

Mönchweiler (put) Kurz vor dem Osterfest, traditionell am Gründonnerstagabend, treffen sich die Mitglieder des Kaninchenzuchtvereins C 1 Mönchweiler zu ihrer Hauptversammlung. Beim Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr hatte Vorsitzender Gerd Wimmer und Zuchtwart Jürgen Decker etliches zu berichten.

Zunächst waren die Züchter bei der Kreisschau in Tennenbronn mit ihren Tieren vertreten. Unter anderem gingen mehrere Kreismeistertitel nach Mönchweiler. Bei der Landesschau in Offenburg konnte der Vorjahrestitel in der Vereinswertung nicht verteidigt werden. Dennoch platzierte sich der C 1 unter den besten zehn Vereinen des Landes. Andreas Hirt konnte mit seinen Mecklenburgern, schwarz-weiß, den Landesmeistertitel erreichen. Gerd Wimmer wurde mit seinen Holländern, schwarz-weiß, Vizelandesmeister. Die Zuchtgemeinschaft Lea und Vanessa Wimmer wurden mit ihren Widdern, wildfarben, Badische Jugendmeister. Auf der Bundesrammlerschau erzielten Lea und Vanessa Wimmer mit einem sehr schönen Widder die beachtliche Zahl von 97 Punkten. Zum Bundesssieger reichte es in diesem Jahr allerdings leider keinem der Aussteller aus Mönchweiler. Positiv für die Züchter war, dass sie mit Hilfe aufwändiger Impfungen von der im vergangenen Jahr in der Region grassierenden Kaninchenseuche verschont blieben.

Beim Jubiläum des Turnvereins war die Küche gemeinsam mit der Narrenzunft fest in der Hand der Züchtger. Beim Weihnachtsmarkt der Gemeinde punkteten die Kaninchenzüchter unter anderem mit selbstgemachtem Kartoffelsalat. Erstmals war man aufgrund einer Wette beim Fasnetumzug der Narrenzunft in Mönchweiler dabei. Viel Lob gab es für den großen selbst gebauten Hasenwagen.

In diesem Herbst laden Kaninchenzüchter und Narrenzunft zu einem großen Oktoberfest in die Alemannenhalle. Die Vereinsschau, die ebenfalls im Herbst stattfinden wird und bei der voraussichtlich rund 100 Kaninchen ausgestellt werden, widmet der 66 Mitglieder zählende Verein seinem jüngst verstorbenen Ehrenmitglied Dieter Stöhr.