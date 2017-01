Mönchweiler Junge Fußballer werden für Erfolge geehrt

B-Jugend der Spielgemeinschaft von Mönchweiler und Peterzell spielt außerordentlich erfolgreiche Saison

Die Fußballer der B-Jugend der Spielgemeinschaft des FC Mönchweiler mit dem FC Viktoria Peterzell spielten eine außerordentlich erfolgreiche Saison. Deshalb wurden sie im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Mönchweiler durch Bürgermeister Rudolf Fluck (hinten links) und den Vorsitzenden des Fußballclubs Mönchweiler, Matthias Storz (hinten rechts), ausgezeichnet. So feierte das Team mit seinen Trainern Kevin Hinrichs und Holger Müller den Meistertitel in der Kreisliga zwei und damit den Aufstieg in die Bezirksliga. Außerdem erspielte es sich den Vizemeistertitel und damit einen großen Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften in der Halle. Beim Bezirkspokal standen die Jungs ganz oben auf dem Treppchen und im südbadischen Verbandspokal musste man sich erst im Achtelfinale gegen ein deutlich höher spielendes Team geschlagen geben. Bild: Cornelia Putschbach