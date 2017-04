Mönchweiler Internationale Investoren zeigen Interesse an Zeyko

Insolvenzverfahren wird Anfang Mai eröffnet. 25 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Produktion kann weiterlaufen.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG wird eröffnet. Dies teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl am Freitag mit, nachdem am gestrigen Morgen eine Gläubiger-Ausschusssitzung stattgefunden hatte. Damit kann die Produktion auch im eröffneten Verfahren am Standort Mönchweiler weiterlaufen, bis die Gespräche zu einem Abschluss kommen. „Die letzten Wochen wurden intensiv dazu genutzt, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und erste Restrukturierungsschritte vorzubereiten“, so Hubert Ampferl. Die Insolvenzeröffnung werde voraussichtlich am 1. Mai erfolgen.

Allerdings fallen mit Beginn des Insolvenzverfahrens 25 Arbeitsplätze weg. Dazu heißt es in einer Mitteilung: "Mit Insolvenzeröffnung wird die Belegschaft zunächst von 107 um 25 Mitarbeiter reduziert. Diese mit dem Betriebsrat abgestimmte Maßnahme wurde den Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung bereits mitgeteilt."

Trotzdem gibt es auch positive Signale. So haben vor allem internationale Investoren Interesse an einer Übernahme von Zeyko. Hubert Ampferl dazu: „Aktuell liegen uns erste indikative Angebote vor, die in den nächsten Wochen weiter verhandelt werden müssen.“ Interessiert sind auch börsennotierte Unternehmen, darunter gibt es nach SÜDKURIER-Informationen auch Gespräche mit chinesischen Interessenten und einem namhaften deutschen Küchenhersteller.

Die Auftragslage sei, so teilt der vorläufige Insolvenzverwalter mit, sei derzeit gut. Wichtig für den Erfolg des Investorenprozesses sei, dass Kunden und Händler wie bisher zum Unternehmen stehen und die Auftragslage stabil bleibt. Der Insolvenzverwalter strebt an, die Gespräche mit den Investoren bis Mitte Juni abschließen zu können.

Im Zeyko-Insolvenzverfahren gibt es einige Besonderheiten, die bei den Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen dürften. Beispielsweise ist Zeyko nicht alleiniger Eigentümer des Produktionsgebäudes am Fohrenwald in Mönchweiler. Das große Gebäude, in dem die Produktion erfolgt, sei als Folge eines Vergleichsverfahrens aus dem Jahr 1999 im Eigentum einer örtlichen Bank.

Wichtig ist auch, dass nicht mal der renommierte Markenname Zeyko zum Erlös des Verfahrens beitragen wird. Dieser ist, ebenfalls als Folge des Vergleichsverfahrens, nicht Eigentum der Insolvenzschuldnerin Zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG.

Anders steht es um das Gebäude der Küchengalerie an der Bundesstraße. Dieses ist Eigentum von Zeyko. Es stellt damit tatsächlich einen Vermögenswert dar. Die Küchengalerie wurde zuletzt vor zwei Jahren energetisch und optisch auf den neuesten Stand gebracht. Kunden und Händler können dort die aktuelle Kollektion sehen.

Insolvenzverfahren

Die Zeyko Möbelwerk GmbH & Co. KG hat Ende Februar Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Grund für die Situation sei der wachsende Konkurrenz- und Kostendruck. Bereits im Februar konnten den Angestellten keine Löhne mehr gezahlt werden. In den vergangenen drei Monaten wurden diese vom Insolvenzausfallgeld abgedeckt. Nun werden sie aus der Insolvenzmasse beglichen. (pga)