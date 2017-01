Mönchweiler Infos von den Profis: Gartenfreunde besuchen die neuen Setzlinge

Die Gartenfreunde des Obst- und Gartenbauvereins informieren sich überdie Profiaufzucht von Pflanzensetzlingen. Dazu geht es nach Singen-Beuren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Gartenfreunde des Obst- und Gartenbauvereins Mönchweiler sind bereits aktiv. Auch wenn draußen noch eine dicke Schneedecke liegt – am Sonntag, 5. Februar, laden sie Mitglieder und Nichtmitglieder zur Besichtigung eines Gartenbaubetriebs in Singen-Beuren ein, der Jungpflanzen zieht.

"Wer seine Setzlinge selbst zieht, macht sich wohl keine Gedanken, wo die Vielzahl der Pflanzen, die im Frühjahr zur Pflanzung angeboten werden, her kommt", so der Verein in seiner Einladung. Da diese Pflanzen viel Wärme und Zeit benötigen, wird vieles davon bereits im Dezember gesät.

Über den Werdegang der Pflanzen und wie sie unter fast industriellen Bedingungen bis zum Verkauf weiterverarbeitet werden, können sich die Besucher in einem Großbetrieb informieren. Bei einer Führung gibt es die unterschiedlichen Formen der Aufzucht von Salaten und Kohlsorten bis zur Veredelung von Gurken- und Tomatenpflanzen halb und voll-automatisch in Großserie zu sehen und zu erleben.

Abfahrt ist um 8 Uhr auf dem Parkplatz der katholischen Kirche in der Schillerstraße in Mönchweiler. Die Führung startet um 9 Uhr und dauert zwei bis 2,5 Stunden. Anschließend ist vor der Heimfahrt noch ein Mittagessen im Landgasthaus Bohl eingeplant. Die Rückfahrt ist für 14 Uhr vorgesehen.

Die Kosten der Führung übernimmt der Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler. Weil Fahrgemeinschaften gebildet werden sollen, sollten sich die Mitfahrer mit fünf Euro pro Person an den Fahrkosten beteiligen, bitten die Organisatoren. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.

Anmeldung bis Mittwoch, 1. Februar, telefonisch unter 07721/70223 oder per E-Mail an ogv@moenchweiler.de mit der Angabe Selbstfahrer oder Mitfahrer.