Mönchweiler Im Gewerbegebiet stehen Firmenerweiterungen an

In Mönchweilers Gewerbegebiet tut sich einiges. Gleich mehrere Unternehmen erweitern ihre Betriebsflächen. Drei Projekte waren jetzt Thema in einer Sitzung des Gemeinderates. Dieser stimmte allen drei Bauanträgen zu.

VMR: Mit 9 Millionen Euro Investitionssumme für einen Neubau mit 5100 Quadratmeter Nutzfläche bildet der Neubau des Herstellers von Prototypen und Kleinserien, VMR, das größte Projekt. Im Mai soll Spatenstich sein. Geschäftsführer Thomas Viebrans, sein Sohn Dennis Viebrans, der in der Unternehmensleitung mitarbeitet, und Architekt Reiner Ketterer stellt dem Gemeinderat vor dessen Beschlussfassung über den Bauantrag das vor 25 Jahren gegründete Unternehmen vor. Dabei wurde deutlich, dass VMR in der Produktion modernste Technologien wie beispielsweise das so genannte SLM-Verfahren einsetzt. Vereinfacht gesagt wird dabei direkt aus digitalen Daten mittels eines Laserstrahls mikrofeines Metallpulver unter Schutzgasatmosphäre zu soliden Metallteilen verschweißt. "Wir stehen meines Erachtens vor einer technischen Revolution. So wie in den 70er Jahren die CNC Maschinen aufgekommen sind, wird sich jetzt dieses Verfahren durchsetzen", berichtete Thomas Viebrans seinen Zuhörern.

Der vorhandene Platz im bisherigen Gebäude in der Waldstraße reicht dem Unternehmen bei weitem nicht mehr aus. Deswegen wird nur wenige Meter weiter, unterhalb des Recyclingsbetriebes Hezel, auf einem 10 000 Quadratmeter großen Grundstück der Neubau entstehen. Das Gefälle des Grundstückes bedingt im Bauantrag verschiedene Anträge auf Befreiung vom geltenden Bebauungsplan. So muss beispielsweise die Zufahrt von zwölf auf 14,5 Meter verbreitert werden. Das bisherige Betriebsgelände von VMR wird verkauft. Wie Thomas Viebrans berichtete, wird es das Nachbarunternehmen AZ Armaturen erwerben.

Wiha: Sein Betriebsgebäude erweitern wird der Werkzeughersteller Wiha. Vorhandene Maschinen der Metallbearbeitung sollen in den knapp 8000 Quadratmeter großen Anbau ausgelagert werden. Außerdem wird eine neue Trafostation errichtet. Weil Produktionsleiter Christian Russ als Zuhörer in der Gemeinderatssitzung anwesend war, nutzte Gemeinderat Rolf Daschner die Gelegenheit ein Anliegen der Anwohner der dem Unternehmen gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße vorzubringen: Im Sommer werde man nachts durch Produktionsgeräusche gestört, wenn Fenster der Produktionshalle offen ständen. Christian Russ versprach, sich des Problems anzunehmen. Dies sei dem Unternehmen bislang nicht bewusst gewesen.

B + M Schaltanlagenbau: Bereits fertig gestellt ist die Erweiterung des Schaltanlagenbauers B + M am nördlichen Ende der Fichtenstraße. Nun hat das Unternehmen noch fünf Fahnenmasten aufgestellt und beleuchtete Firmenwerbung am Gebäude angebracht. Zum Missfallen von Gemeinderat Volker Lehmann ging der Bauantrag für diese Werbeanlagen bei der Gemeinde allerdings erst im Nachhinein ein. "Ich finde es ein absolut unschönes Gebaren zu denken, wir werden das schon Abnicken." Sein Kollege Pascal Polaczek wies den Ortsbaumeister auf Wärmetauscher hin, die auf der Nordseite des Gebäudes stehen. Er bat um Überprüfung, ob diese ebenfalls noch genehmigt werden müssten.