Mönchweiler Humortherapeut: Lächeln macht vieles leichter

Die Lebensweisheit "Lachen ist die beste Medizin" kennt wohl jeder. Lächeln löst laut Michael Falkenbach im Körper eine Fülle positiver Reaktionen aus. Das erläuterte er bei einem Vortrag in Mönchweiler genauer.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Humortherapeut Michael Falkenbach kam auf Einladung des Forums Mönchweiler in den katholischen Pfarrsaal. Das Thema war: "Schenke der Welt ein Lächeln und der Tag gehört dir." Humor, was zu Deutsch "Feuchtigkeit" bedeutet, hängt, demnach im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur mit der Seele sondern mit dem Körper Menschen zusammen. Der besteht nämlich zu 70 Prozent aus Wasser.

Welche Zusammenhänge da genau gestehen, verpackte Falkenberg in einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend, der viel mehr Zuhörer verdient gehabt hätte. Diejenigen, die gekommen waren, hatten auf jeden Fall ihre helle Freude am Vortrag des Referenten. Alle gemeinsam durften an diesem Abend die wundervolle Vielfalt des Humors erleben.

Die Lust des Deutschen am Schwarzsehen und Meckern entlarvte Michael Falkenbach ebenso, wie die positive Lebenseinstellung von Kindern. Die nämlich freuen sich ihres Lebens – bis "dann die Erziehung dazwischen kommt". Während die Erwachsenen sich über das Wetter, die Schlange an der Supermarktkasse, den Stau oder die Fahrweise ihrer Mitmenschen aufregen, könnte mit Humor so vieles wesentlich leichter sein.

Falkenbach führte mit einem einfachen Beispiel vor Augen, wie verschoben unsere Betrachtungsweise schon ist: Ein Blatt mit einem schwarzen Punkt, bei dem nur der schwarze Punkt wahrgenommen wird, obwohl 95 Prozent des Blattes weiß ist. Wie man aus diesem schwarzen Punkt heraus kommt, dafür hatte der Referent jede Menge praktische Beispiele dabei.