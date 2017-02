Mönchweiler Gerhard Wimmer hat das Kommando

Gerhard Wimmer ist neuer Kommandant der Mönchweiler Feuerwehr. Nach fünf Jahren im Amt sowie einem weiteren Jahr als kommissarischer Kommandant hat Peter Müller diese verantwortliche Position jetzt an seinen Nachfolger übergeben. Die Feuerwehr bereitet jetzt verstärkt junge Leute auf Führungspositionen vor. Das soll die mühsame Suche nach Nachfolgern in Zukunft vereinfachen.

Der Nachfolgeregelung gingen viele Gespräche voraus. Intensiv wurde nach einer Lösung für das ernst zu nehmende Führungsproblem bei der Mönchweiler Wehr gesucht. Doch warum ist es so schwierig einen Nachfolger insbesondere für den Kommandanten zu finden?

Die Feuerwehr Mönchweiler steht mit dieser Problematik nicht alleine da. Land auf, Land ab haben viele Wehren ähnliche Probleme. Es fehlt an Nachwuchs, der bereit ist die verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Letztlich ist es die Fülle an Aufgaben, das große Arbeitspensum und die immense Verantwortung eines Kommandanten, die schuld an der Misere sind.

Auch Peter Müller erklärte sich vor sechs Jahren nicht ganz freiwillig zur Übernahme des Amtes bereit. Er gab an, dass er sich habe „mehr oder weniger breit schlagen lassen“, weil er als damals stellvertretender Kommandant kaum eine andere Lösung für die Feuerwehr Mönchweiler sah. Er sagte bei seiner Wahl im Jahr 2011, die Aufgabe des Kommandanten einer freiwilligen Feuerwehr habe sich seines Erachtens in den „letzten Jahren weit vom sogenannten Ehrenamt entfernt“ und sei inzwischen ein „knallharter Job“.

Bereits etliche Monate vor seiner 2016 ausgelaufenen Amtszeit hatte Peter Müller klar gestellt, dass er für keine weitere Periode zur Verfügung stehe. Früher habe ihm Feuerwehrarbeit viel Spaß gemacht, sagt er, inzwischen aber habe ihm die Last der Aufgabe sehr viel von dieser Freude genommen.

Peter Müller trat 1974 in die Jugendfeuerwehr ein und wurde 1980 als Aktiver übernommen. Er absolvierte in der Folge vielfältige Ausbildungen und errang die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Bevor Peter Müller 2011 zum Kommandanten ernannt wurde, war er 15 Jahre stellvertretender Kommandant und davor zehn Jahre Schriftführer. Damit blickt er auf 31 Jahre Führungsarbeit in der Feuerwehr Mönchweiler zurück.

Müller werde sich nicht völlig aus der Mitarbeit zurückziehen, sagt Gerhard Wimmer erfreut. Sein Vorgänger werde weiterhin Mitglied der Führungsgruppe C der Kreisfeuerwehr sein, die Probenberichte schreiben, den Kontakt zur Altersmannschaft pflegen und als Gruppenführer tätig sein. Damit unterstützt er Gerhard Wimmer und seine beiden Stellvertreter Markus Schmid und Marcel Cattarius.

Beispielhafter Generationenwechsel

Neben dem Kommandanten galt es in der Hauptversammlung auch einen Nachfolger für Schriftführer Rene Voisin zu finden. Seine Aufgabe füllte er seit 15 Jahren mit Herzblut aus. Er wird nun von einem ganz jungen Feuerwehrmann abgelöst, von Peter Birbaum. Dieser Generationenwechsel ist beispielhaft für die Entscheidungen, die die Feuerwehr getroffen hat.

In intensiven Gesprächen sei es gelungen, so betonten Bürgermeister Rudolf Fluck und Kreisbrandmeister Florian Vetter, eine zukunftsfähige Lösung zu finden. In Mönchweiler werden nun junge Wehrmänner langfristig an die Übernahme der Verantwortung in der Wehrleitung herangeführt und entsprechend ausgebildet. Sie können die kommenden Jahre auch in der zweiten Reihe Erfahrung sammeln und außerdem nach und nach die notwendigen Ausbildungen absolvieren.

Die Gemeinde Mönchweiler hat zudem die Aufwandspauschale der Führungskräfte erhöht und im Haushaltsplan klare Signale für die Unterstützung der Wehr gesetzt. Mit all diesen Maßnahmen soll erreicht werden, dass Anwärter für einzelne Führungsaufgaben künftig nicht mehr erst gesucht werden müssen, wenn es sprichwörtlich brennt.

Förderverein leistet wichtige Unterstützung

Nicht alles, was die Feuerwehr für ihre Ausrüstung benötigt oder auch, was die Arbeit schlicht einfacher macht, lässt sich aus dem Budget der Gemeinde bestreiten. Deshalb gibt es in Mönchweiler den Förderverein der Feuerwehr. Dessen Mitglieder haben vor der Sitzung der Feuerwehr ihre eigene Hauptversammlung abgehalten.