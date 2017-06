Mönchweiler Gemeinschaftsschule: Förderverein hat erstmals 100 Mitglieder

Kernaufgabe ist die finanzielle Unterstützung der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Schulfest und Ausbildungsmesse sind geplant.

Das Engagement des Fördervereins und mit ihm auch das Engagement der Offenen Bürgerschule der Gemeinschaftsschule Mönchweiler ist ein wesentlicher Beitrag für die erfolgreiche Arbeit der Schule. Das wurde einmal mehr am Mittwochabend bei der Hauptversammlung des Fördervereins deutlich. Allerdings, so bedauerte Vorsitzender Ralf Copitzky mehrfach, wachse die Zahl der Mitglieder nicht entsprechend der Schülerzahlen.

Erstmals knackte der Förderverein jetzt nach zehn Neueintritten und neun Austritten die Zahl von 100 Mitgliedern. Bedauerlich sei, so der Vorsitzende, dass ein Besuch sämtlicher Elternabende und ein Brief an die Eltern der Klassen eins bis acht lediglich zwei neue Mitglieder zum Eintritt bewogen habe. Doch davon lassen sich die Aktiven des Vereins nicht entmutigen. Die Arbeit für die Schüler liege ihnen am Herzen und sei ausgesprochen wichtig.

Als Kernaufgabe leistete der Förderverein im vergangenen Jahr vielfältige finanzielle Unterstützung. So wurden unter anderem Zuschüsse zu Theaterfahrten und Aufenthalten im Landschulheim geleistet, es erfolgte die Prämierung der besten Projektarbeiten und die Schule erhielt ein Budget von 2000 Euro beispielsweise zur Anschaffung von Spielgeräten für die Ganztagesbetreuung. Freuen konnte sich der Verein über mehrere Spenden. So gingen zweckgebundene Zuwendungen für die Schulhofgestaltung, für die PC Ausstattung und die Berufsorientierung ein.

Bei der Berufsorientierung konnte die Schule vor allem durch das Engagement im Bereich der Offenen Bürgerschule "Phänomenales aus dem Boden stampfen", wie Konrektor Lothar Reiner dankbar feststellte. Sei es der Berufswegeplan oder auch der Besuch von vielen Ausbildungsbotschaftern in der Schule – "Andere benötigen dafür mehrere Jahre, weil es durch das Kollegium im normalen Schulbetrieb auf keinen Fall zu schaffen ist", so Lothar Reiner.

Auch für das kommende Jahr planen Förderverein und Offene Bürgerschule neben finanziellen Unterstützungen beachtenswerte Aktionen. So soll im Mai ein Schulfest verbunden mit einer Bildungsmesse stattfinden. Im Rahmen der Bildungsmesse soll Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, sich und ihre Ausbildungsplätze vorzustellen.