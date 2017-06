Mönchweiler Gemeinde will Pfarrsaal kaufen

Gemeinde will Pfarrsaal kaufen

Grundsatzvotum im Gemeinderat: Die Bürgervertreter sagen mit einer Merhheit Ja zu den Kauf- und Umbauplänen in ein Bürgerzentrum.

Mönchweiler (put) Umfangreichen Gesprächsbedarf hatte der Gemeinderat Mönchweiler am Donnerstag beim Grundsatzbeschluss zum Erwerb des katholischen Pfarrsaals mit Sanierung und Umbau zum Bürgerzentrum.

Die Idee, den Pfarrsaal zu kaufen, existiert in der Gemeinde schon länger. Als vor einigen Jahren Raum für zusätzliche Kindergartengruppen benötigt wurde, hatte man sich mit der Kirchengemeinde zunächst auf eine vorläufige Anmietung geeinigt. Jetzt ist das Thema wieder aktuell. Bürgermeister Rudolf Fluck und auch die Generationenbrücke befürworten den Ankauf und die umfassend notwendige Sanierung des Baus. Sie möchten dort ein Bürgerzentrum schaffen, dass sowohl einen Saal für Veranstaltungen von Vereinen, Gruppen und der Gemeinde als auch den Sitz eines Bürgerbüros umfasst. In einem weiteren Schritt könnte dort, so der Bürgermeister, "ein Bürger-Café als Treffpunkt für Jung und Alt" entstehen. Von einer Architektin ließ man einen Vorentwurf für die Sanierung und den Umbau fertigen.

Dieser Vorentwurf geht von voraussichtlichen Kosten von rund 1,3 Millionen Euro aus. Über Zuschüsse könnten rund 450 000 Euro abgedeckt werden. Zum Eigenanteil der Gemeinde käme der Kaufpreis des Grundstücks in Höhe von 141 000 Euro hinzu. Das Gebäude selber würde für einen Euro als symbolischem Kaufpreis den Eigentümer wechseln. Insoweit besteht bereits Einigkeit mit der katholischen Kirchengemeinde. Sie sieht ebenso wie Bürgermeister und Generationenbrücke im Verkauf einen Gewinn für beide Seiten. Wäre doch die finanziell klamme Kirchengemeinde das sanierungsbedürftige Sorgenkind Pfarrsaal los, könnte aber ebenso wie andere Nutzer für eigene Veranstaltungen und Gruppen wieder hier Räumlichkeiten anmieten.

Mehrere Gemeinderäte äußerten in der Sitzung deutliche Bedenken hinsichtlich der Höhe der Kosten. Sie hatten teils Sorge, ob der ermittelte Betrag tatsächlich das auf die Gemeinde zukommende Maximum darstelle. Sie fragten sich aber teilweise auch, ob das Bürgerzentrum überhaupt dem Wunsch der Bevölkerung entspreche, ob es nicht in der Gemeinde Alternativen zu den Räumlichkeiten gebe oder ob die Gemeinde die Priorität beim weiteren Ausbau der Schule setzen sollte.

Bürgermeister Rudolf Fluck und auch Gemeinderat Pascal Polaczek plädierten dagegen klar für den Grundsatzbeschluss zum Ankauf. Altenpolitik sowie der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, die hier angesiedelt werden könnte, seien für die Entwicklung der Gemeinde sehr wichtige Faktoren und alternativlos. Es sei die einmalige Chance, solch ein Bürgerzentrum in so zentraler Lage in der Gemeinde zu schaffen. Letztlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich – gegen die Stimmen von Wolfgang Eich und Willy Storz und bei einer Enthaltung von Thorsten Wenner – für die Vorbereitung eines Kaufvertrages mit Nutzungsvereinbarung sowie für die Sanierung und den Umbau.