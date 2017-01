Mönchweiler Gemeinde erhält 400 Fragebögen zurück

Über 400 Bürger beteiligten sich an der Haushaltsbefragung der Gemeinde Mönchweiler im Rahmen der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes.

In Papierform gingen 333 Umfragebögen bei der Gemeinde ein. Die weiteren Teilnahmen erfolgten online. Wie Bürgermeister Rudolf Fluck jetzt berichtete, liegen alle Umfragen bereits bei der Stuttgarter Stadtentwicklungsgesellschaft, die diese auswerten wird. Im April werden die Ergebnisse dem Gemeinderat vorgestellt. Außerdem werden die Einwohner in einer Bürgerversammlung mit Bürgerwerkstatt in die weitere Arbeit bei der Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes einbezogen.