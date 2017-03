Mönchweiler Gartenfreunde bereiten Jubiläum vor

Obst- und Gartenbauer in Mönchweiler im Aufschwung. Vereinsauflösung vom Tisch. In drei Jahren wird 100. Geburtstag gefeiert

Keine fünf Jahre ist es her, dass der Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler über seine Auflösung nachgedacht hat. Dank des sehr erfolgreich agierenden Vorstands um den vor vier Jahren erstmals gewählten Vorsitzenden Karl-Heinz Beck sind diese Gedanken komplett vom Tisch. Im Gegensatz: Im Moment macht man sich unter anderem Gedanken darüber, wie im Jahr 2020 das 100-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden soll.

Diese Frage war einer der wesentlichen Gesprächspunkte in den drei Vorstandssitzungen des vergangenen Jahres, berichtete Karl-Heinz Beck in der Hauptversammlung, zu der die 158 Mitglieder eingeladen waren. Den drei Vorstandssitzungen stand eine lange Reihe an Veranstaltungen für Vereinsmitglieder und Gäste gegenüber. So kam man zu mehreren Gartentreffs zusammen, bot verschiedene Schnitt- und Veredelungskurse an und machte sich zu verschiedenen Besichtigungsfahrten auf. Traditionell ein guter Austausch erfolgt mit den Gartenbauvereinen aus Nussbach und St. Georgen.

Zügig konnten die Mitglieder die anstehenden Wahlen absolvieren. Karl-Heinz Beck als Vorsitzender und Harald Klein als sein Stellvertreter wurden ebenso einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wie Schatzmeister Siegfried Loyall und Schriftführerin Janine Weisser. Zu Beiräten wurden Erika Nitsche, Dietmar Eberhard, Ferdinand Börsig und Monika Bailer gewählt. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurden Heinz Götz, Gerhard Mühlich und Gerhard Müller geehrt.

Auch für das laufende Jahr ist ein abwechslungsreiches Programm geplant. Neben den Schnitt- und Veredelungskursen wird es unter anderem einen Vortrag zum Thema Naturapotheke mit Ölen und einen Besuch des Tags der offenen Gärtnerei auf der Reichenau geben. Bereits unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung war die Heilpflanzenfachfrau und Kräuterpädagogin Monika Schwarz zu Gast beim Verein. Sie berichtete über verschiedene Kräuter und ihrer Anwendung. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Pflanzen, die den Körper im Kampf gegen Erkältungskrankheiten unterstützen.