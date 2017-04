Mönchweiler Frühjahrsputz bei den Mönchweiler Vereinen

Mitglieder greifen zu Schaufel und Spaten

Immer was zu tun gibt es bei Vereinen mit eigenem Vereinsgelände. Deshalb greifen die Mitglieder zum Werkzeug und rüsten ihr Gelände für die Sommersaison. Am Mönchsee und am Wolfsteich sind die Mitglieder des Angelvereins (großes Bild) mit allerlei Frühjahrsarbeiten beschäftigt. Die Mitglieder des Motorradclubs (oben rechts) setzen eine neue Treppe von der Straße hoch zum Vereinsheim. Beim Tennisclub (unten rechts) wird neuer Sand auf die Plätze aufgebracht. Die Eisstockschützen säubern ihr Gelände und räumen den Keller auf. Bilder: Cornelia Putschbach