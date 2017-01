Das Preisskatturnier des Fußballclubs Mönchweiler ist seit 50 Jahren ein fester Termin am Anfang des Jahres.

Nicht das runde Leder sondern Spielkarten haben am Samstag im Mittelpunkt des Interesses des Fußballclubs Mönchweiler gestanden: 26 Teilnehmer, davon elf aus Mönchweiler, trafen sich im Vereinsheim zu einem Preisskatturnier. Als Sieger ging hierbei Franz Bösinger hervor.

Seit mittlerweile gut 50 Jahren hat dieses Turnier um den Jahreswechsel seinen festen Platz im Kalender des Vereins. Längst kann also von einer Tradition gesprochen werden. Anfangs trafen sich die Mitglieder noch im katholischen Gemeindezentrum. Seit das Vereinsheims 1985 gebaut wurde, werden dort jedes Jahr die Spielkarten gezückt.

Die glücklichste Hand und gleichzeitig das größte Geschick hatte diesmal Franz Bösinger aus Mönchweiler mit überlegenen 3 010 Punkten. Organisator Lothar Bösinger mit seinen Helfern Marjan Aister, Wolfgang Eich und Edmund Nopper überreichten ihm einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro. Auf Platz zwei spielte sich Armin Maier aus Villingen mit 2 554 Punkten. Er erhielt einen Geldpreis in Höhe von 70 Euro. Knapp dahinter, auf Platz drei, war Roland Horeschi aus Villingen mit 2 546 Punkten. In das starke Männerfeld mischte sich jedoch auch eine ehrgeizige Frau: Ruth Schmidt aus Tuningen belegte am Ende Rang 18 mit 1 607 Punkten.

Insgesamt konnte der Fußballclub Mönchweiler, unterstützt von heimischen Gewerbebetrieben, elf Preise vergeben. Neben Bargeld wurden beispielsweise Gastronomie- und Einzelhandels-Gutscheine an die Gewinner überreicht.