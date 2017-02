Mönchweiler Forum Mönchweiler: Fairer Handel in Vortrag praktisch erklärt

Beim Frühstück des Forums Mönchweiler mit Monika Bamberger vom Eine-Welt-Laden in Villingen ist Fair Trade das Thema.

Auf Einladung des Forums Mönchweiler genossen am Samstag 16 Frauen in gemütlicher Runde ein gemeinsames Frühstück. Sie ließen sich von Monika Bamberger, Mitarbeiterin des Eine-Welt-Ladens in Villingen, erzählen, was es denn mit dem fairen Handel auf sich hat.

Die Organisatorinnen vom Forum Mönchweiler hatten sich große Mühe gegeben, schon die Zutaten des Frühstücks möglichst nachhaltig, ökologisch, saisonbedingt und fair gehandelt einzukaufen. Dass dies nicht ganz einfach ist, stellten sie dabei einmal mehr fest – locken doch die leckeren Angebote im Supermarkt mit Mango, Melone und Trauben das ganze Jahr über.

Aus gutem Grund griffen sie lieber auf das Lagerobst hiesiger Produktion zurück und achteten beim Kauf anderer Produkte darauf, dass sie so gehandelt werden, dass die Produzenten auch davon leben können. Dass genau das allerdings nicht immer der Fall ist und was man dagegen tun kann, dazu gab Monika Bamberger einen tieferen Einblick in die Thematik Fair Trade.

Handel direkt mit dem Produzenten, ohne teure Zwischenhändler, die Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit, geprüft durch regelmäßige Kontrollen – das gehört zum Fair Trade genauso dazu, wie Transparenz für Produzenten, Händler und Endverbraucher, erklärte die Referentin. Damit sich die Besucher des Frühstücks künftig besser im Dschungel undurchsichtiger Bezeichnungen auskennen, gab es von Monika Bamberger auch Hinweise zu den verwendeten Gütesiegel und worauf sie sonst noch achten sollten.