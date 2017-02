Mönchweiler Firma AZ Armaturen ehrt Mitarbeiter

Die Firma AZ Armaturen schließt das vergangene Jahr mit einem stabilen Umsatz ab. Der Auftragseingang steigerte sich laut einer Pressemitteilung um 15 Prozent zum Vorjahr. Dies sichere dem Stammwerk Mönchweiler für 2017 eine Basis für anstehende Investitionen.

Auch am Standort Mönchweiler wird weiter investiert: Nachdem die Produktionsfläche um 2500 Quadratmeter in den vergangenen Jahren erweitert wurde, steht nun die Modernisierung und Flexibilisierung der Produktionsabläufe an erster Stelle.

„Dies geht natürlich nur mit guten und erfahrenen Mitarbeitern“, sagt Jörg Wisser. Treue und qualifizierte Mitarbeiter gibt es bei AZ Armaturen reichlich: Jetzt konnten im Technikmuseum St. Georgen 13 Mitarbeiter – mit zusammengerechnet 215 Jahren Erfahrung – ihr zehntes bis 35. Jahr im Unternehmen feiern.

Internationalisierung spiele eine große Rolle bei AZ, heißt es. Insbesondere neue Vertriebsniederlassungen in den USA, Russland und dem Nahen Osten werden weiter aufgebaut. „Unser Engagement in den einzelnen Ländern ist immer langfristig, da neue Industrieanlagen meist über Jahre geplant und gebaut werden“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Jörg Wisser.

Das Unternehmen ist schon seit Jahrzehnten international aufgestellt: Es gibt vier AZ-Produktionsstandorte in Deutschland, Brasilien, China und Südafrika. Zwei eigene Gießereien in Deutschland und Brasilien stehen für den Armaturenbau zur Verfügung.

Mit 420 Mitarbeitern weltweit werden spezielle chemikalienbeständige Absperrarmaturen für die Chemie, Petrochemie, Lebensmittelindustrie, Meerwasserentsalzung oder auch Kraftwerke produziert. Seit über 50 Jahren entwickeln die AZ-Teams zusammen mit den Kunden Sonderlösungen für oft extreme Anwendungsfälle mit sehr langer Lebensdauer.