Mönchweiler Feuerwehr Mönchweiler: Neuer Kommandant nach langer Suche

Gerhard Wimmer übernimmt Amt in Mönchweiler von Vorgänger Peter Müller. Feuerwehr stellt damit die Weichen für ihre Zukunft.

Die Feuerwehr Mönchweiler hat mit Gerhard Wimmer nach einem Jahr des intensiven Suchens, des Beratens und des Erörterns verschiedener Optionen einen neuen Kommandanten gewählt. Erstmals in der Geschichte der Feuerwehr Mönchweiler werden ihm nicht nur ein sondern zwei Stellvertreter zur Seite gestellt. Dies sind Markus Schmid und Marcel Cattarius.

Man merkte den Beteiligten in der Hauptversammlung am Samstagabend die Erleichterung und die Zuversicht, eine zukunftsfähige Lösung gefunden zu haben, deutlich an. Noch vor knapp einem Jahr, als der bisherige Kommandant Peter Müller erklärte, nicht mehr für eine weitere, fünfjährige Amtszeit zur Verfügung zu stehen, herrschte Ratlosigkeit. Die Last der sehr verantwortungsvollen Aufgabe und das hohe Arbeitspensum habe ihm viel seiner ursprünglichen Freude an der Feuerwehrarbeit genommen, erklärte Peter Müller damals. Ohne Kommandanten an der Spitze der Wehr stand außerdem Gerhard Wimmer damals nicht für das Amt des stellvertretenden Kommandanten zur Verfügung. Beide übten ihre Ämter jedoch letztlich während der vergangenen Monate kommissarisch weiter aus.

In enger Zusammenarbeit von Bürgermeister Rudolf Fluck, Kreisbrandmeister Florian Vetter und dem Feuerwehrausschuss fand sich nun aber eine Lösung. Außerdem setzte der Gemeinderat bei der Erstellung des Haushaltsplans mit festgelegten Maßnahmen, wie beispielsweise der vorgesehenen Anschaffung eines neuen Mannschaftstransporters und Renovierungen am Feuerwehrhaus, ein klares Signal zur Unterstützung der Mönchweiler Wehr.

Die Zukunftsfähigkeit dieser Lösung beruht nicht nur auf der Bereitschaft der drei jetzt Gewählten, die verantwortungsvolle Aufgabe an der Spitze der Wehr zu übernehmen, sondern auch darauf, dass sie junge Feuerwehrleute an die künftige Übernahme einer solchen Position heranführen und ausbilden werden. So wurden als Schriftführer in den Feuerwehrausschuss Peter Birbaum und als Kassierer Tobias Lehmann gewählt. Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Manuel Weißhaar, wird ebenso die Ausbildung für die künftige Übernahme einer Führungsposition absolvieren.

Neben der zeitintensiven Kommandantensuche war das vergangene Jahr glücklicher Weise sehr ruhig, so Peter Müller bei seinem Bericht. Nur 19 Einsätze, ein Zimmerbrand, drei technische Hilfeleistungen, ein Umwelteinsatz, zwölf Alarme von Brandmeldeanlagen sowie ein Einsatz der Führungsgruppe C hatten die Kameraden zu absolvieren. Zeit nahm man sich außerdem unter anderem für das große Maifest, eine Vatertagstour sowie für ein Urlaubsgrillen im Sommer.

Nicht weniger rege als die aktive Wehr war die Altersmannschaft, so wurde beim Bericht von Horst Förnbacher deutlich. 19 Mal trafen sich deren Mitglieder zu allerlei geselligen Unternehmungen. Außerdem unterstützten sie die Aktiven unter anderem bei der Hydrantenbegehung.

Einen weiteren erfreulichen Teil der Hauptversammlung bildeten die Ehrungen. So ist Wolfgang Steinebrunner seit 50 Jahren Mitglied der Wehr. 1966 trat er in die Feuerwehr Mönchweiler ein und absolvierte in den Folgejahren viele Ausbildungen und Abzeichen. 2006 trat er auf eigenen Wunsch in die Altersmannschaft über.

Für vollständige Teilnahme an den zwölf Pflichtübungen einschließlich der Hydrantenbegehung und der Hauptversammlung konnten zwölf Kameraden ausgezeichnet werden. An der Spitze mit beachtlichen 27 Jahren vollständigem Probenbesuch steht hier der neue Kommandant Gerhard Wimmer. Ihm folgen Markus Schmid mit 26 Jahren und Thomas Krieger mit 18 Jahren.

Einsätze

Insgesamt 3624 Einsatzstunden führt die Statistik der Feuerwehr Mönchweiler zum Jahresende 2016 auf. Neben den 19 Einsätzen traf man sich zu zwölf Pflichtübungen sowie weiteren Sonderübungen und absolvierte etliche Lehrgänge und Schulungen. Die Erstausrückzeit liegt bei guten rund sechs Minuten. Elf der 19 Einsätze erfolgten zur Tageszeit zwischen sieben und 18 Uhr. Acht Alarmierungen erfolgten zur Nachtzeit. 58 Mitglieder zählt die Feuerwehr Mönchweiler. Diese unterteilen sich in 32 Aktive (Altersdurchschnitt 37,5 Jahre), 15 Mitglieder der Altersmannschaft (durchschnittlich 78,3 Jahre) und elf Angehörige der Jugendfeuerwehr (Altersdurchschnitt 14,2 Jahre). (put)