Mönchweiler/VS-Villingen Fahrrad kracht mit Auto zusammen: B 33 zwischen Mönchweiler und VS-Villingen gesperrt

Beim Versuch die B33 zwischen Mönchweiler und Villingen zu überqueren hat ein Fahrradfahrer ein Auto übersehen und wurde von der Fahrerin erfasst. Der Radfahrer verletzte sich schwer, die B33 war gesperrt.

Die Einsatzkräfte rückten am Montagnachmittag zu einem Einsatz aus. Nach ersten Informationen der Polizei meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall auf der B 33. Ein Radfahrer wollte die B 33 überqueren und schob sein Rad über die B 33. Dabei übersah er eine ältere Autofahrerin die auf der B33 von Mönchweiler Richtung Villingen unterwegs war. Es kam zur heftigen Kollision in dessen Verlauf das Vorderrad des Fahrrad abgerissen wurde. Der Radfahrer verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Notarzt ins Klinikum verbracht werden. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Durch die Unfall war die B33 zwischen Mönchweiler und Villingen gesperrt, der Verkehr von Villingen Richtung Mönchweiler wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Autofahrerin blieb unverletzt.