Mönchweiler Fähnle schmücken die Straßen für die Fasnet

Narrenzunft schmückt die Gemeinde. Fasnet steht bevor.

Die Fähnle, welche die Narrenzunft unter anderem über der Albert-Schweitzer-Straße aufgehängt hat, zeugen davon, dass auch in Mönchweiler die Fasnet unmittelbar bevor steht. Am Samstag, 18. Februar, stellt die Zunft an der früheren Post am Weiherdamm den Narrenbaum auf. Die Bevölkerung ist eingeladen, dieses kleine Spektakel zu verfolgen. Neben guter Laune bieten die Mitglieder der Zunft nach dem Aufstellen des Narrenbaums Glühwein, Punsch und heiße Würste an. Am Schmotzigen Dunschtig, am 23. Februar, übernehmen die Narren dann in der Gemeinde endgültig das Zepter. Um 9 Uhr stürmen sie das Rathaus und werden vom Bürgermeister unerbittlich den großen Schlüssel fordern. Auch zu diesem Programmpunkt ist die Bevölkerung eingeladen. Mal sehen, ob Bürgermeister Rudolf Fluck noch nicht einmal ein Jahr nach Amtsantritt bereits für einige Tage auf sein Amt verzichtet. Am Fasnetfreitag, dem 24. Februar, lädt die Narrenzunft zum großen Zunftabend in die Alemannenhalle. Nur wenige Tage später, am Fasnetdienstag, 28. Februar, wird sich dann der Umzug durch die jetzt mit Fähnle geschmückten Straßen der Gemeinde schlängeln. Am Abend gilt es für die Narren die Schlüsselgewalt in der Gemeinde wieder aufzugeben. Dann wird der Bürgermeister bei der Schlüsselrückgabe vermutlich vehement sein Hausrecht im Rathaus zurück fordern.