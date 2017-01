Mönchweiler Erfolgreicher Start: Mönchweiler Generationenbrücke wird zum Verein

63 Mönchweiler Bürger unterzeichnen die Satzung für den neuen Bürgerverein. Die Beitrittserklärungen reichen für den unerwarteten Ansturm gar nicht aus. Bei der Generationenbrücke läuft einiges anders, als bei Vereinen sonst üblich.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf sehr große Resonanz stieß die Einladung der Generationenbrücke in Mönchweiler zur Gründungsversammlung eines rechtsfähigen Vereins. Am Mittwochabend wurden im evangelischen Gemeindezentrum Arche tatsächlich die Stühle knapp. Am Ende unterzeichneten 63 Bürger die Satzung des neu gegründeten Vereins und zeigten damit als Gründungsmitglieder ihre Unterstützung für die wichtige Arbeit der Bürgerinitiative.

Zunächst erhielt Bürgermeister Rudolf Fluck die Gelegenheit, einige Worte an die Versammlung zu richten. Er betonte die Wichtigkeit der Gründung des Bürgervereins und damit den hohen Stellenwert der vielen Projekte und des bürgerschaftlichen Engagements der Generationenbrücke.

Den Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringe, sei Mönchweiler nur gewachsen, wenn die Generationenbrücke zusammen mit der Gemeinde kluge Strategien zum Erhalt der Lebensqualität vor allem der älteren Mitbürger entwickle. Er selber wolle diese wertvolle Arbeit mit unterstützen, sagte Fluck.

Armin Frank, der Sprecher der Generationenbrücke, erinnerte in einem kurzen Rückblick an die Anfänge der Generationenbrücke im Jahr 2002. Damals fand sich ein Initiativkreis zusammen, der den demografischen Wandel in der Gemeinde nicht einfach geschehen lassen wollte, sondern Visionen hatte, diesen zum Vorteil der Bürger anzulegen.

Inzwischen, so Armin Frank weiter, sei aus den Visionen vielfach Realität geworden. In einer Klausurtagung entschieden sich die Aktiven der Generationenbrücke im vergangenen Jahr dafür, nun den nächsten Schritt zu gehen und einen rechtsfähigen Verein zu gründen, der möglichst viele Bürger zum Mitmachen einladen soll – einen Bürgerverein.

Von den Anwesenden zum Versammlungsleiter gewählt, oblag es am Mittwochabend schließlich Dieter Schneider, den "trockenen Teil" dieser Vereinsgründung zum Erfolg zu bringen. Routiniert, zügig und mit dem nötigen Sachverstand führte er durch die Versammlung.

Zunächst erläuterte Gunter Steidinger, der an der Formulierung der vorgeschlagenen Satzung maßgebend mitwirkte, deren Grundgedanken. Einfach und unkompliziert sollte sie sein. Unterschiede zu anderen Vereinen gebe es insbesondere deshalb, weil der Verein keine Mitgliedbeiträge erhebe und der Vorstand – bestehend aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern – seine Aufgabenverteilung intern kläre. Beispielsweise wer die Funktion des Kassierers übernimmt. Außerdem sei nicht der Vorstand sondern der Initiativkreis, bestehend aus den Projektleitern, das maßgebende Organ des Vereins.

Die Satzung, die Dieter Schneider schließlich Paragraf für Paragraf mit den Anwesenden durchging und erläuterte, wurde einstimmig beschlossen. 63 Anwesende unterzeichneten die Satzung als Gründungsmitglieder.

Mit dieser großen Zahl hatten die Initiatoren offensichtlich nicht gerechnet. Ihnen gingen die Formulare der mit den erforderlichen Personendaten auszufüllenden Beitrittserklärungen aus. Das allerdings ist kein Problem. Gründungsmitglied ist, wer die Satzung unterzeichnet, so Dieter Schneider.

Ebenfalls einstimmig wurde dann der Vorstand des neuen Vereins der Generationenbrücke gewählt. Vorsitzender ist Armin Frank. Seine Stellvertreter sind Bürgermeister Rudolf Fluck und Johann-Dietrich Pechmann.

Richtig ergriffen sei er, berichtete zum Ende des offiziellen Teils der Gründungsversammlung, Armin Frank. "Durch diesen großen Zuspruch haben wir nun ein richtig gutes Fundament für unsere weitere Arbeit", sagte er erfreut.

Rückblick auf das vergangene Jahr

Vor der eigentlichen Gründung des neuen Vereins galt es die letzte Jahreshauptversammlung des bislang nicht rechtsfähigen Vereins der Generationenbrücke abzuhalten.