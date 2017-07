Mönchweiler Eigene Ideen entwickeln: 17 Teilnehmer bei Bürgerwerkstatt

Sie wollen daran mitarbeiten, wie sich die Gemeinde Mönchweiler in Zukunft entwickeln soll. Gemeinde will Konzept für die Zukunft erstellen.

Als wichtigen Bestandteil für die Entwicklung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes luden die Gemeinde Mönchweiler und die mit der Erstellung des Konzeptes beauftragte Stadtentwicklungsgesellschaft (StEG) am Samstag zu einer Bürgerwerkstatt in die Mensa der Gemeinschaftsschule ein. In einer überschaubaren Runde von 17 Bürgern wurde vier Stunden lang analysiert, diskutiert und es wurden etliche gute Ideen entwickelt. Damit belegte die Runde, dass nicht die Menge der Mitwirkenden entscheidend ist für eine gute Bürgerwerkstatt, sondern die eingebrachten Ideen und Argumente.

"Das Ziel der wichtigen Bürgerbeteiligung für die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes ist damit erreicht. Die Bürger, die hier mitarbeiten, erkennen gut, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll", zeigte sich Bürgermeister Rudolf Fluck zufrieden. Einzig die Tatsache, dass sich kaum junge Familien an der Entwicklung des Konzepts eingebracht hätten, bedauerte er.

Die behandelten Kategorien betreffen die Bereiche Entwicklung zukunftsfähiger Infrastrukturen, familienfreundliche Kommune und Wohnen für alle Generationen. Zunächst waren die Mitwirkenden der Bürgerwerkstatt am Samstag eingeladen, Projektideen für diese drei Kategorien zu sammeln. Die klare Aufforderung von Projektleiterin Gaby Pietzschmann sowie von Katharina Ludwig und Bianca Iwersen von der StEG lautete dafür: "Lassen Sie negative Gedanken, Zweifel und den 'Geht-ja-doch-nicht-Modus' bei Seite." So wurde beispielsweise ein Bürgerbus als E-Mobil oder eine Tauschbörse für Haus- und Gartenwerkzeuge angeregt.

In einem weiteren Schritt griffen die Gruppen dann einzelne Projektideen heraus und machten sich Gedanken zu deren Realisierbarkeit. Dabei entstanden bereits recht konkrete Sammlungen zu neuen und bereits vorhandenen Ideen. Neu ist zum Beispiel die Idee, seitens der Gemeinde Straßenfeste als Mittel der Kontaktaufnahme zwischen Generationen zu unterstützen. Dies könnte, so die Vorstellung der Bürgerwerkstatt, unter anderem durch das zur Verfügung stellen von Checklisten und geeignetem Veranstaltungsplatz geschehen.

Die Idee eines Bürgerbusses, wurde bereits durch den Gemeinderat entwickelt und jetzt durch die Bürgerwerkstatt bestätigt. So könnte der Bus zu festen Zeiten eine vorgegebene Route fahren, er könnte aber auch als Anrufbus im Einzelfall angefordert werden.

Zur endgültigen Erstellung des Konzeptes ist es nun am Gemeinderat alle vorhandenen Bausteine wie die Haushaltsumfrage, die Ergebnisse der Klausurtagung und der Bürgerwerkstatt sowie auch die Erkenntnis der StEG zusammen zu fassen.