Mönchweiler Ehemalige Schlecker-Filialleiterin: "Ich kann nicht sagen, dass mich das wütend oder traurig macht"

Sabine Häbich, Leiterin der ehemaligen Schlecker-Filiale in Mönchweiler, blickt auf das Strafverfahren gegen die Familie Schlecker und berichtet, wie sie den Untergang des Drogerie-Imperiums erlebte.

Frau Häbich, wie war Ihr Arbeitsalltag in der Filiale in Mönchweiler?

Die Filiale lag mitten im Ort. Viele Bürger nutzten sie gerne zum Einkaufen. Ganz am Anfang gab es einige Meter weiter noch einen Spar-Markt, doch der schloss dann. Erst kurz vor der Insolvenz eröffnete am Rand der Gemeinde der Netto-Markt. Doch dorthin war vor allem für ältere Menschen der Weg oft zu weit. Besonders für sie tat mir das Schließen der Filiale besonders leid. Wir waren für diese Kunden nicht nur Einkaufsmöglichkeit, sondern auch sozialer Treffpunkt.

Mit wie vielen Kollegen arbeiteten Sie in Mönchweiler?

Als Vollzeitkraft war ich alleine. Zusätzlich gab es noch zwei Frauen, die jeweils 20 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Ich war dafür verantwortlich, den Dienstplan zu erstellen. Insbesondere für die Zeit, von der ich wusste, dass neue Ware kommt, habe ich uns dann zu zweit eingeteilt. Ansonsten war man meistens alleine im Markt. Wir waren für alles, was im Markt anfiel, komplett alleine verantwortlich. Wir mussten zum Beispiel den Laden alleine putzen oder auch im Winter draußen Schnee schippen.

Sie waren auch im Betriebsrat aktiv?

Ja, das ist richtig. Ich war Mitglied des Betriebsrates des Bezirkes Villingen-Schwenningen und Donaueschingen.

Wie kam es dazu, dass es bei Schlecker Betriebsräte gab?

Dem Unternehmen Schlecker wurde Ende der 1990er-Jahre vorgeworfen, dass es viel zu niedrige Gehälter bezahlt. Den Mitarbeitern wurde nur vorgetäuscht, dass sie nach Tarif bezahlt würden. Das war eine große Geschichte, die auch durch die Medien ging. In der Folge gelang es den Gewerkschaften, durchzusetzen, dass wir Betriebsräte wählen durften.

Wurde es bei Schlecker gerne gesehen, dass es Betriebsräte gab?

Ich weiß nicht, ob das von oben aus der Unternehmensführung kam. Auf jeden Fall nahm mich einmal ein neuer Bezirksleiter bei seinem allerersten Besuch in der Filiale in St. Georgen zur Seite und versuchte mir unter vier Augen klar zu machen, dass man in anderen Regionen auch ohne Betriebsrat auskäme. Das hat mich sehr geärgert. Ich habe mich auf jeden Fall weiter im Betriebsrat engagiert.

Schlecker hatte den Ruf, nicht die modernsten Läden zu haben. Wie erlebten Sie das?

Der Ruf entsprach der Wahrheit. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es lange Zeit keine Telefone in den Filialen gab. Wenn ich dann meine wöchentliche Bestellung an die Zentrale durchgeben wollte, musste ich in die Telefonzelle gehen. Modernisierungen beschränkten sich auf neue weiße Farbe an den Wänden. Scannerkassen oder die Bezahlung mit Bankkarten wurden bei uns erst eingeführt, als das bei anderen Unternehmen schon weit verbreitet war.

Wie erlebten Sie die Zeit vor der Insolvenz?

In unserer eigenen Filiale fiel uns nichts auf. Wir konnten Ware bestellen wie immer und bekamen sie auch. Lücken in den Regalen gab es nur ganz selten einmal. Das wurde auch vor der Insolvenz nicht häufiger. Auch die Gehälter wurden die ganze Zeit bezahlt. Als im Januar 2012 der Insolvenzantrag gestellt wurde, kam das für uns irgendwie doch überraschend.

Was geschah dann nach der Insolvenzantragstellung?

Von den ersten Schließungen von 2400 Läden war die Filiale in Mönchweiler nicht betroffen. Das einzige, was wir im Alltag wirklich merkten, war, dass wir jetzt teilweise Ware aus Filialen bekamen, die zugemacht hatten. Allerdings folgten der Antragstellung Wochen und Monate der Ungewissheit, Kämpfe um den Arbeitsplatz und dann schließlich doch das endgültige Aus. Bald startete dann auch der Ausverkauf, weil alle Filialen zum 27. Juni schließen mussten. Zum Schluss gab es 90 Prozent Ermäßigung auf die noch nicht verkauften Artikel. Da stürmten langjährige Kunden und auch Schnäppchenjäger noch mal die Filiale. Sogar die leeren Regale fanden Abnehmer. Das war schon irgendwie schwer mit anzusehen.

Jetzt mussten Sie sich in die große Gruppe der sogenannten Schleckerfrauen einreihen, die einen neuen Arbeitsplatz suchten?

Ich selber hatte den Vorteil, schon vor Schließung der Filiale die Zusage für eine neue Arbeitsstelle in der Industrie zu haben. In diesem Bereich arbeite ich heute noch. Ich habe aber, unter anderem auch als Betriebsrätin, erlebt, wie schwer sich viele Kolleginnen taten. Da gab es wirklich ganz bittere Geschichten. Damals wie heute war es nicht einfach, eine neue Beschäftigung zu finden.

Wie sehen Sie die Folgen der Pleite für Firmeninhaber Anton Schlecker?

Natürlich habe ich verfolgt, dass er als eingetragener Kaufmann mit seinem ganzen Privatvermögen haftet. Er musste ja auch hohe Zahlungen an den Insolvenzverwalter leisten. Allerdings wurde er damals und auch heute noch von seiner Familie finanziell stark unterstützt. Seinen Lebensstandard konnte er deshalb im Wesentlichen halten.

Was empfinden Sie bei diesem Gedanken?

Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, dass mich das wütend oder sehr traurig macht. Eigentlich ist es ja doch normal, dass man in der Familie so zusammensteht. Also irgendwo habe ich da tatsächlich doch ein wenig Verständnis dafür.

Es wird Anton Schlecker vorgeworfen, vor der Insolvenz Vermögen an seine Familie verschoben zu haben.

Ja, das ist natürlich richtig, aber irgendwie kann ich auch nachvollziehen, dass jemand, der sein ganzes Leben für dieses Unternehmen gelebt hat, versucht, wenigstens einen Teil des Vermögens zu behalten. Anton Schlecker lebte sein Firmenimperium. Trotz der enormen Größe wandelte er es nicht in irgendeine Gesellschaft um. Das heißt nicht, dass ich mir nicht gewünscht hätte, dass mehr vom Vermögen bei den Gläubigern ankommt. Dennoch kann ich Schleckers Sicht aber eben auch nachvollziehen.

Seit der Stellung des Insolvenzantrages sind fünf Jahre vergangen. Jetzt läuft das Strafverfahren. Welche Gedanken haben Sie dazu?

Seit vergangenem Montag habe ich dazu immer wieder Beiträge in den Nachrichten gesehen. Zuerst ist mir bei Anton Schlecker aufgefallen, wie alt er auch optisch geworden ist. Lange Zeit gab es ja keine aktuellen Bilder von ihm. Das Alter ist für mich auch ein Gedanke im Hinblick auf das Strafverfahren. Sollte er jetzt tatsächlich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, frage ich mich, wer davon etwas hat. Im Zweifel wird er ja doch relativ bald wieder auf freiem Fuß sein. Vermutlich wäre es für ihn und seine Familie die größte Strafe, wenn sie Folgen für ihren Lebensstandard spüren würden. Wenn sie zum Beispiel – so wie eben viele ihrer ehemaligen Mitarbeiter auch – in einer kleinen Wohnung wohnen müssten.

Zur Person

Sabine Häbich war insgesamt 18 Jahre bei Schlecker beschäftigt, zunächst in St. Georgen und später in Mönchweiler. Schnell machte sie eine notwendige Zusatzprüfung, so dass sie bereits nach einem Jahr die Leitung der Filiale in St. Georgen übernehmen konnte. Auf die acht Jahre in St. Georgen folgten weitere zehn Jahre als Filialleiterin in Mönchweiler. Außerdem war Sabine Häbich Mitglied des Betriebsrates bei Schlecker. (put)

