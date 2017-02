Mönchweiler Doppelspende aus Mönchweiler: 869,50 Euro für krebskranke Kinder

Die Gemeinde spendet erstmals den Erlös aus dem Christbaumverkauf für einen guten Zweck. Das Geld fließt gemeinsam mit den Einnahmen aus der Bewirtung an eine gemeinnützige Organisation. Der Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg erhält insgesamt 869,50 Euro.

Ebenfalls neu: Bislang hatten die Mitarbeiter des Gemeindebauhofs die Bewirtung beim Christbaumverkauf in der Vorweihnachtszeit übernommen. Jetzt lag sie erstmals in der Hand der Eisstockschützen. Auch diese wirteten nicht in die eigene Tasche, sondern stellten sich – ganz in der Tradition des Bauhofs – in den Dienst der guten Sache. Somit konnte am Dienstag Arnold Willmann, ehemaliges Vorstandsmitglied des Fördervereins, für die Organisation einen Spendenscheck von 400 Euro in Empfang nehmen.

Den zweiten Teil der Gesamtspende steuert die Gemeinde Mönchweiler aus ihrem Christbaumverkauf bei. Immer wieder war in der Vergangenheit angeregt worden, den Erlös ebenfalls an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Bürgermeister Rudolf Fluck setzte diesen Wunsch nun in die Tat um. 469,50 Euro überwies die Gemeinde vor Kurzem ebenfalls an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.

Nachhaltige Hilfe

Der Förderverein für krebskranke Kinder an der Universitäts-Kinderklinik in Freiburg wurde in den vergangenen Jahren immer wieder durch verschiedene Aktionen aus Mönchweiler unterstützt. Er hilft den von der erschreckenden Diagnose Krebs betroffenen Kindern und deren Eltern.

In Freiburg wurde mit Spendengeldern ein Elternhaus gebaut, um den Betroffenen Nähe zu gewährleisten. In einem ebenfalls durch den Förderverein getragenen Geschwisterkindergarten finden die gesunden Geschwister Betreuung.

Sozialdienst, Betreuung verwaister Eltern, Förderung der Forschung, Unterstützung des Klinikpersonals oder Verbesserung der medizinisch-technischen Ausrüstung – die Aufgaben, denen sich der Förderverein verschrieben hat, sind vielfältig. Sie erfordern die Unterstützung vieler Menschen, so wie jetzt, die der Eisstockschützen und der Gemeinde Mönchweiler.