Mönchweiler Diskussion um den Nahverkehrsplan in Mönchweiler: Suche nach einer sinnvollen Strecke

Thema sorgt weiterhin für Diskussionen. Kommunalpolitiker äußern sich zu dem Thema. Vor-Ort-Termin soll Klarheit bringen.

Der Nahverkehrsplan des Landkreises sorgt in Mönchweiler weiterhin für Gesprächsstoff. Das Konzept sieht unter anderem vor, die Buslinie 7265 zu verlegen und künftig durch die Albert-Schweitzer-Straße und die Martin-Luther-Straße fahren zu lassen. Bürger sammelten gegen dieses Vorhaben in den vergangenen Tagen Unterschriften. Doch die Entscheidung darüber, wie die Buslinie laufen wird, liegt beim Gemeinderat.

Bürgermeister Rudolf Fluck betont, dass es sich bei dem Nahverkehrsplan zunächst nur um einen Vorschlag des Landkreises handle. Eine Diskussion im Gemeinderat zu diesem Thema stehe noch aus. Man müsse jedoch für alle Lösungen offen sein. Wichtig sei dem Verwaltungschef aber, dass die Entscheidung mit der Gemeinde getragen werde. Fluck betont: "Im schlimmsten Fall bleiben die Busverbindungen so, wie sie sind." Eine Verbesserung des Ist-Zustandes müsse vor allem für Schüler erreicht werden, die, wenn sie an der Haltestelle in der Hindenburgstraße aussteigen, diese dann queren müssen. "Das birgt ein Gefahrenpotential", sagt der Bürgermeister. Eine Alternative zur Linie durch die Albert-Schweitzer-Straße und die Martin-Luther-Straße könnte sein, eine größere Haltestelle auf Höhe des Kriegerdenkmals einzurichten. Vor der eigentlichen Entscheidungsfindung soll es einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Landkreises geben, den der Bürgermeister vereinbaren will. Dabei geht es dann auch darum, zu schauen, ob die modernen Gelenkbusse die engen Straßen überhaupt befahren könnten. Bereits bei einer Klausurtagung im Januar hatten die Ratsmitglieder über dieses Thema gesprochen. Eine Entscheidung soll vor der Sommerpause erfolgen.

Die Unterschriftensammlung der Anwohner in der Martin-Luther-Straße bezeichnet der Bürgermeister als legitime Form der Meinungsäußerung. Diese zeige, dass die Menschen aufmerksam sind und ihnen die Lebensqualität in ihrer Gemeinde wichtig sei. Fluck müsse als Bürgermeister jedoch alles im Blickwinkel haben. Auch deshalb müsse man verschiedene Optionen offen halten.

Der Fraktionssprecher der CDU, Peter Kaiser, sagt, dass der Nahverkehrsplan einen Idealzustand skizziert, wie ihn Verkehrsplaner vorschlagen würden. Diese Vorschläge seien, ohne deren Machbarkeit geprüft zu haben, nicht diskussionsfähig. Die neue Linienführung könnte aber eine Stärkung für den Nahverkehr bedeuten. Kaiser betont zudem, dass die Linie nicht verlängert werden würde. Lediglich die Verkehrslast würde sich verschieben. "Der Vorteil wäre eine bessere Abdeckung und eine fairere Verteilung des Verkehrs", sagt der CDU-Sprecher. Die Anwohner der Herdstraße würden derzeit doppelt belastet. Unterm Strich könnte die Verlegung mehr Service für Fahrgäste bedeuten. Das gelte auch in Bezug auf die verbesserte Situation für Schüler.

Wolfgang Eich, Sprecher der Freien Wähler, bezweifelt, dass die Straßen für die Busse zu befahren sind. "Ich denke, dass die Straßen das nicht hergeben", sagt er. Er rechnet damit, dass das Thema zeitnah in einer Gemeinderatssitzung zur Diskussion gestellt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt: "Ich habe nie jemanden gehört, der sich über die Lage der Bushaltestellen beschwert hat." Trotzdem glaubt er, dass eine zentrale Haltestelle, beispielsweise auf Höhe der katholischen Kirche, Sinn machen könnte. Viel häufiger sei jedoch an ihn herangetragen worden, dass sich Bürger über die Tarifzonengrenzen beschweren, denn eine solche verläuft zwischen Mönchweiler und Villingen-Schwenningen. Das macht eine Fahrt dorthin teurer als in die andere Richtung nach Königsfeld.

Nahverkehrsplan

Der neue Nahverkehrsplan soll seinen Vorgänger von 1999 ablösen und ein nachhaltiges Konzept für die Zukunft schaffen. Am Montag wird in Königsfeld eine öffentliche Informationsveranstaltungen stattfinden. Die Veranstaltung im Haus des Gastes beginnt um 18 Uhr. Der Schwerpunkt liegt an diesem Abend im Bereich Mönchweiler, Niedereschach, Königsfeld und Dauchingen. Bis Juli ist das formelle Beteiligungsverfahren vorgesehen, das Gemeinden und Behörden mit einbezieht. Von Juli bis September wird der Entwurf überarbeitet und eine neue beschlussreife Vorlage entwickelt. Dem Verwaltungsausschuss des Kreistags wird der abschließende Entwurf am 23. Oktober zur Entscheidung vorgelegt und dann dem Kreistag am 6. November. Der Entwurf kann unter www.schwarzwald-baar-kreis.de eingesehen werden. Auf der Homepage können auch direkt oder per Email an nahverkehrsplan@lrasbk.de Verbesserungsvorschläge übermittelt werden. (bea/pga)