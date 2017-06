Mönchweiler Dieser Schnitt macht Radler glücklich

Was lange währt, wird endlich gut: Der Radweg zwischen Mönchweiler und Obereschach ist jetzt komplett asphaltiert.

Mönchweiler – Lang, sehr lang stand er schon auf der Wunschliste von Mönchweiler und Obereschach: Ein befestigter Radweg über die kleine Anhöhe zwischen den beiden Gemeinden. Am Donnerstagabend wurde der jetzt asphaltierte Weg offiziell in Betrieb genommen. Bürgermeister Rudolf Fluck schnitt in Anwesenheit von Gemeinde- und Ortschaftsräten aus Mönchweiler und Obereschach symbolisch ein Band durch.