Mönchweiler Die ersten Elf der Gemeisnchaftsschule haben ihre Zeugnisse

Die Mönchweiler Gemeinschaftsschule entlässt die Neuntklässler mit Hauptschulabschluss. Es sind die ersten Schüler, die diese Schulform komplett durchlaufen haben.

Die ersten echten Gemeinschaftsschüler haben in Mönchweiler ihren Schulabschluss gefeiert. Am Donnerstagabend bekamen sie ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Vor fünf Jahren wurde die frühere Grund- und Hauptschule Mönchweiler zur Gemeinschaftsschule. Jetzt verlassen einige der ersten Schüler, die sich damals für die neue Schulart entschieden hatten, die Bildungseinrichtung mit dem Abschluss in der Tasche.

Elf junge Männer und Frauen absolvierten in den vergangenen Wochen die Prüfungen zum Hauptschulabschluss. 37 weitere Schüler dieses Jahrgangs werden nach den Sommerferien in die zehnte Klasse wechseln. Ihr Ziel sind die Mittlere Reife oder ebenfalls der Hauptschulabschluss. Mit den Schülern hatten sich viele Wegbegleiter – Mitschüler, Lehrer, Eltern und der frühere Schulleiter Johannes Todt – in der Mensa der Gemeinschaftsschule versammelt. Die Entlassschüler stellten sich zum Auftakt kurz selbst mit einem Schattenspiel vor.

"Der Schulabschluss ist geschafft. Wir sind stolz auf Euch und Ihr könnt gewiss auch stolz auf Euch sein", begrüßten Schulleiterin Susanne Meßmer und Konrektor Lothar Reiner die Absolventen. Für die Zukunft, die im Moment wie ein weißes Blatt vor ihnen liege, wünschte Susanne Meßmer den Schülern Vertrauen und Mut. Auch Ausdauer und Durchhaltevermögen und Zuversicht seien gefragt. Lernen sei eine Lebensform, die nie aufhöre – auch wenn der erste Schritt nun gemacht sei.

Weiter ging es im Programm des Abends mit etlichen Beiträgen der anderen Schuljahrgänge, der Klassenkameraden und der beiden Klassenlehrer Tim Dilger und Mark Lichte. So sagten Schüler der fünften Klassen mit Gesang und Tanz auf Französisch "Auf Wiedersehen". Schüler der sechsten Klassen tanzen und blickten in einem Sketch unter anderem voraus in die ferne Zukunft, wenn die Entlassschüler alt, grau und weise sind und sich an ihre Schulzeit zurückerinnern.

Ein Sketch der siebten Klassen gab Einblick in den Unterricht der scheidenden Schüler. Die Schüler der Klassen acht nahmen sichtlich allen Mut zusammen und stimmten zu Ehren der Absolventen und der Schulgemeinschaft auf der Bühne das Lied "Auf uns" von Andreas Bourani an. Mit filmischen Sequenzen erinnerten die Absolventen selbst schließlich an ihre Abschlussfahrt nach Berlin, an der mit den beiden Klassenlehrern alle 47 Schüler des Jahrgangs teilnahmen.

Im weiteren Verlauf der Feier folgten etliche gute Wünsche und Erinnerungen an die Schulzeit. So wünschten die Klassensprecher ihren Schulkameraden alles Gute. Die Klassenlehrer charakterisierten jeden einzelnen ihrer Zöglinge und gaben wie auch Elternvertreterin Petra Gaul gute Wünsche mit auf den Weg.

Dann kam der heiß ersehnte Moment. Die Abschlussschüler durften ihre Zeugnisse und Preise entgegennehmen. In die Schar der Gratulanten reihte sich zur großen Freude der Schüler auch der ehemalige Rektor Johannes Todt ein, der zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand ging.

Zum Abschluss und bevor das Buffet eröffnet wurde, war es den Prüflingen selbst noch wichtig Danke zu sagen. Dabei gab es zum Beispiel für die Klassenlehrer eine Überlebenstasche mit allerlei Nützlichem zu diesem Zweck. Unterstützt von Lehrerin Carolin Müller stimmten sie schließlich das Lied "Dieser Weg wird kein leichter sein" von Xavier Naidoo an.

Absolventen

Die Prüfung zum Hauptschulabschluss an der Gemeinschaftsschule absolvierten: Viviane Bonczyk, Maurice Fossé, Robert Grisin, Robin Gühring, Marius Heinzmann, Sandra Huber, Justin Kachwitz, Marco Antonio Kratt Gamarra, David Leibold, Fabio Schrobenhauser und Fabio Warth-Borschel. Den Preis des Bürgermeisters Rudolf Fluck für den besten Abschluss erhielt Sandra Huber. Der Freundeskreis zeichnete die Projektprüfungen von Fabio Warth-Borschel, David Leibold und Fabio Schrobenhauser (Kioskbau) sowie Sandra Huber, Marco Antonio Kratt Gamara, Robin Gühring und Marius Heinzmann (Sanierung Jugendraum) aus, die jeweils mit der Note 1,0 bewertet wurden.