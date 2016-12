Mönchweiler Die Weihnachtsgeschichte wird von Kindern gespielt

In drei Kirchengemeinden werden Krippenspiele geprobt und an Heiligabend aufgeführt, darunter ist auch eines, das in die Moderne übertragen wurde.

Mitte oder spätestens Ende November begannen in den drei Kirchengemeinden die Proben für die Krippenspiele. Morgen, an Heiligabend, werden sie in den Gottesdiensten aufgeführt. Die kleinen und gelegentlich etwas größeren Schauspieler wurden gesucht und in allen drei Fällen auch leicht gefunden. Gerne stießen Kinder hinzu, die während des Jahres weniger in der Gemeindearbeit dabei sind. Die Verteilung der Rollen gestaltete sich – und dabei unterscheiden sich die Gemeinden kaum – ebenfalls ganz einmütig. Allenfalls die Rolle des Josefs war wohl nicht unbedingt gefragt, denn eines ist sicher: Irgendwann im Laufe eines Krippenspiels darf oder muss er – je nach Sichtweise – Hand in Hand mit Maria nach Bethlehem laufen.

Mindestens einmal pro Woche trafen sich die Teilnehmer der Krippenspiele in den vergangenen Wochen. Zunächst galt es, ein Gefühl für das jeweilige Stück zu bekommen und die Handlung kennenzulernen. Auch Texte mussten fleißig auswendig gelernt werden. Natürlich kennen die Kinder bereits von klein auf die Weihnachtsgeschichte, aber um diese herum gibt es bei den Krippenspielen eben auch verschiedene Handlungen. Die Kinder und Jugendlichen der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Geist beispielsweise erzählen die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der drei Könige. Ihr Stück mit dem Titel "Mensch, Melchi!" hat, so erzählt Hanna Schunicht, noch eine weitere Besonderheit. Die Handlung ist in die Moderne übertragen. Der Text ist in Jugendsprache geschrieben. Hier kommunizieren die Könige mit einem Handy und auch Facebook wird gerne genutzt. Die 18 mitwirkenden Schauspieler im Alter von sechs bis 16 Jahren sind begeistert. Hanna Schunicht und Anna Protzek, die das Krippenspiel mit den Kindern und Jugendlichen einstudieren, sind bereits ein eingespieltes Team. Beide sind als Oberministrantinnen in der Pfarrei tätig.

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde sind im Krippenspiel für den Christvespergottesdienst Akteure ganz unterschiedlichen Alters dabei. Sechs Jahre alt sind die jüngsten, die ältesten sind bereits Teenager. "Interessant ist, dass es den Jüngeren oft leichter fällt, den Text auswendig zu lernen", hat Pfarrerin Iris Roland beobachtet. Sie studiert gemeinsam mit Anna-Tabea Aberle, die sich auch in der Jugendarbeit engagiert, das Krippenspiel ein. Doch mit einem einzigen Krippenspiel ist es für Iris Roland nicht getan. Auch im Familiengottesdienst in Obereschach wird es für die Kleinsten ein Krippenspiel geben. Wenn sich hier am Nachmittag des Heiligabends alles um das Jesuskind dreht, wie auch der Titel dieses Krippenspiels lautet, dann spielen Kinder im Alter von drei bis neun Jahren.

Eine große Gruppe von Akteuren hat sich für das kleine Weihnachtsmusical in der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde gefunden. Allein der eigens zusammen gestellte Kinderchor zählt gut 20 Sänger. Begleitet von Petra Gottschalk am Klavier, üben die kleinen Sänger mehrere Lieder für ihr musikalisches Krippenspiel. 14 Schauspieler stellen außerdem die Weihnachtsgeschichte dar. Jeweils sonntagnachmittags traf sich die Gruppe mit etlichen Helfern um Pastor Harry Blank in den vergangenen Wochen. Zusammen gestellt haben sie Lieder und Texte selbst. Es wurde auf kein fertig geschriebenes Kindermusical oder Krippenspiel zurückgegriffen. Allerdings, sagt Harry Blank mit einem Augenzwinkern, sei das Schreiben der Texte auch nicht sonderlich schwierig, denn die Weihnachtsgeschichte gebe ja die Handlung eines jeden Krippenspiels vor.

Krippenspiele

In diesen Gottesdiensten werden die Krippenspiele an Heiligabend gezeigt: Evangelische Kirchengemeinde Mönchweiler/Obereschach: 15 Uhr Familiengottesdienst in der St. Ulrich Kirche in Obereschach; 17 Uhr Christvespergottesdienst. Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Mönchweiler: Gottesdienst um 16 Uhr. Katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist: 17 Uhr Christmette. (put)