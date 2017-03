Mönchweiler Deutsch-französische Freundschaft wird 2018 groß gefeiert

Die Partner Chabeuil und Mönchweiler steigen in die Planungen zum 35-Jährigen ein. An Pfingsten des kommenden Jahres soll die große Fete steigen.

Mönchweiler (put) Wenn im kommenden Jahr die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Chabeuil und Mönchweiler 35-jähriges Bestehen feiern kann, dann soll dies wie alle fünf Jahre mit einem großen Fest gefeiert werden. Jetzt trafen sich die Partnerschaftskomitees beider Gemeinden in Mönchweiler, um Einzelheiten zu besprechen. Nicht ganz zufällig fiel der Besuch aus Chabeuil in die Fasnetzeit, wollten die Franzosen diese doch einmal selbst erleben.

Der erste Teil der Feierlichkeiten wird voraussichtlich in Mönchweiler stattfinden. Das Pfingstwochenende vom 18. bis 21. Mai 2018 ist das Datum der Wahl des Mönchweiler Freundeskreises Chabeuil. Dieser Terminvorschlag wurde den Franzosen mit auf den Weg gegeben. Bis Juni sollen sie sich festlegen, damit in Mönchweiler die weiteren Planungen starten können. In Frankreich wird ein Jahr später gefeiert. Das Datum ist noch festzulegen.

Neben den Terminplanungen waren auch weitere Projekte der Partnerschaft Thema der Gespräche. Kontakte zwischen Vereinen sollen weiter gepflegt werden, aber auch außerhalb möchte man neue Anreize schaffen. Vor allem die junge Generation steht hier im Fokus. Schüleraustausche scheitern zum Bedauern der Komitees an bereits schon länger vorhandenen Schulpartnerschaften der französischen Schulen mit anderen deutschen Schulen. Deshalb setzt man in Mönchweiler auf Austausche kleinerer Gruppen in den Schulferien.

Wie gut die Partnerschaft bei einzelnen Vereinen bereits gelebt wird, ist in den kommenden Wochen zu beobachten. Vor Pfingsten nehmen Radsportler beider Gemeinden an einer Ausfahrt von Barcelonne bei Chabeuil nach Barcelona in Spanien teil. An Pfingsten selber begrüßt der Musikverein Mönchweiler die Los Cailletos aus Chabeuil. Für weitere Vereine werden im Moment Partnerschaften angebahnt.

Beide Partnerschaftskomitees sind sich einig, dass man die Partnerschaft "lebendig und bunt halten möchte und viele junge Menschen mit ins Boot nehmen muss". Dabei sollte die Sprachbarriere keine große Rolle spielen. Reichen Französisch- oder Deutschkenntnisse jeweils nicht aus, ist Englisch inzwischen die gerne genutzte Alternative.