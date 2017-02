Mönchweiler Das Wohnpark-Leben kostet 9,50 Euro pro Quadratmeter

Der Gemeinderat einigt sich in nichtöffentlicher Sitzung auf einen Mietpreis für das betreute Wohnen. Doch noch ist nicht sicher,wer einziehen darf.

Mönchweiler – Gleich in mehrfacher Hinsicht war der Bau des Wohnparks am gestrigen Donnerstag Thema in der öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates Mönchweiler. Hinter verschlossenen Türen legte sich das Gremium auf einen Mietpreis für das Betreute Wohnen fest. Noch offen sind die Kosten für die Wohngruppe im Erdgeschoss.