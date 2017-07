Mönchweiler Bunte Vielecke stehen für Mönchweiler

Marketingkonzept des Ortes zieht immer weitere Kreise.

Mönchweiler (put) Die Gemeinde Mönchweiler feilt weiter an ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. In einer Sitzung des Ausschusses für Marketing wurden jetzt weitere Schritte der Umsetzung des Marketingkonzeptes vorgestellt.

Schriftstücke und zum Beispiel auch die Homepage der Gemeinde zieren am Fuß künftig so genannte farbige Polygone. Das sind Vielecke, die in den Farben der Verwaltungsbereiche eine Abstraktion zur Lage Mönchweilers im Schwarzwald nahebringen. Auch die Homepage soll neu erstellt werden. Gleich auf der ersten Seite wird den Nutzer nicht nur ein neues Aussehen, sondern vor allem auch eine stark vereinfachte Struktur zur Nutzung empfangen. So steht auf der ersten Seite zum Beispiel eine breit angelegte Suchfunktion zur Verfügung. Der Vorschlag von Hans-Jörg Rapp von der beauftragen Oberndorfer Agentur fand im Ausschuss breite Zustimmung. Nutzbar wird die Homepage künftig bequem auch an mobilen Endgeräten sein. "Etwa die Hälfte der Nutzer greift nicht vom PC, sondern von Handys oder Tabletcomputern auf solche Homepages zu. Dem müssen wir beim Seitenaufbau und der Datenmenge gerecht werden", betont Hans-Jörg Rapp.

Bereits in der Öffentlichkeit zu sehen ist das neue Aussehen der gemeindeeigenen Fahrzeuge. So ist der Van des Rathauses mit dem neuen Farbkonzept und dem Werbespruch "Wir in Mönchweiler haben's schöner" versehen. Die Aufschrift des Pritschenwagens des Bauhofs greift diesen Spruch auf, gibt dem Betrachter aber mit auf den Weg: "Damit es in Mönchweiler schöner bleibt." Auch am Kinderhaus findet sich die durchgehende Farbgebung der verschiedenen Verwaltungsbereiche wieder. An der Türe empfängt den Besucher ein Mehreck in der Farbe Orange, die für Bildung und Erziehung steht.

Die Liste der vorgesehenen Maßnahmen geht jedoch noch weiter. Am Wohnpark soll künftig ein großes, an der Hauswand angebrachtes, rund fünf Meter breites Emblem aus Metallelementen dem Besucher und Passanten zeigen, was sich in diesem Gebäude befindet. Außerdem werden am Eingang zwei Fahnenmasten aufgestellt. An den Ortseingängen werden, wie bereits durch den Gemeinderat beschlossen, neben den farbigen Mönchen neue Eingangstafeln aufgestellt. Allerdings hat sich die bislang vorgesehene Höhe von vier Metern als zu hoch herausgestellt. Die Tafeln sollen nun etwa drei Meter hoch werden.