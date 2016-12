Mönchweiler Bürgermeister Fluck macht sich für ein Bürgerzentrum stark

Im Jahresinterview bilanziert der Schultes das erste halbe Jahr seiner Amtszeit und stellt Projekte vor: auch die Begegnungsstätte, für die bereits Gespräche laufen.

Herr, Fluck, Vor etwas mehr als einem Jahr haben Sie sich entschieden, in Mönchweiler für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Würden Sie diese Entscheidung heute noch genau so treffen?

Rudolf Fluck: Ja, es war für mich und meine Familie auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Im Sommer bin ich mit meinen Kindern nach Mönchweiler gezogen. Ich fühle mich hier sehr wohl.

Sie sind jetzt rund ein halbes Jahr im Amt. Haben sich Ihre Vorstellungen von der Gemeinde Mönchweiler bestätigt?

Natürlich konnte das, was ich im Wahlkampf gesehen habe, nur ein Rahmen sein. Im laufenden Geschäft haben sich für mich dann viele weitere Dinge so dargestellt, dass sie in geordnete Bahnen gelenkt und angegangen werden müssen.

Welche sind das?

Ein Schwerpunkt wird das Gemeindeentwicklungskonzept sein. Mit der Auswertung der gerade erfolgten Haushaltsumfrage wollen wir dann sehen, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickeln soll. Ich gehe davon aus, dass sich das Ergebnis durchaus in vielen Teilen mit meinen Visionen deckt.

Aktuell läuft außerdem das Landessanierungsprogramm.

Ja, das ist ein wichtiger Baustein für die Gemeinde, um an Zuschüsse zu kommen. Wir haben das Programm ja jetzt von 800 000 Euro auf 1,5 Millionen aufgestockt. Der Schwerpunkt der zu fördernden Maßnahmen liegt im privaten Bereich. Aber auch für die Gemeinde selber ist es eine riesige Chance. Zum Beispiel wollen wir das Rathaus in einen zeitgemäßen Zustand bringen.

Gibt es weitere Projekte, bei denen die Gemeinde von dem Programm profitieren kann?

Im Moment führen wir mit der katholischen Pfarrgemeinde Gespräche über den Ankauf des Pfarrzentrums. Wenn diese für uns positiv verlaufen, möchten wir dort ein Bürgerzentrum einrichten. Außerdem könnte im Rahmen dieses Programms noch der Wohnteil der alten Grundschule saniert werden. Gerne möchten wir auch verschiedene Grundstücke im Sanierungsgebiet ankaufen, die uns für die Zukunft Entwicklungschancen im Innenbereich der Gemeinde einräumen werden. Schlussendlich kann dann auch die Herdstraße umgestaltet werden. All diese Vorhaben möchte ich gerne in den kommenden fünf Jahren umsetzen.

Die Maßnahmen in der Ortsdurchfahrt sind Vorhaben, die auch zum Lärmschutz beitragen sollen?

Ja, wir haben da jetzt bereits auch in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei im Hintergrund sehr viel Vorarbeit geleistet. Im Haushaltsplan sind außerdem zwei Fußgängerüberwege berücksichtigt. Nach meinen Vorstellungen sollen außerdem die Ortseinfahrten mit Verkehrsinseln so umgestaltet werden, dass sich eine Verkehrsberuhigung ergibt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch mit dem Land als Träger dieser Straßen einen Konsens hinsichtlich der Kostenübernahme finden werden. Bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen möchte ich dann auf jeden Fall mit der Bürgerinitiative zusammen arbeiten. Gemeinsam, Hand in Hand, können wir viel mehr bewegen.

Wie sieht es mit Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 33 aus?

Hier müssen zunächst noch Gespräche mit dem Regierungspräsidium geführt werden. In Zusammenhang mit dem Ausbau des Nordzubringers werden wir ein erhöhtes Verkehrsaufkommen haben. Ich erwarte vom Bund, dass er uns dann unterstützt. Priorität haben für mich im Moment die Straßen der Ortsdurchfahrt.

Sie haben vorhin das Stichwort Bürgerzentrum ins Spiel gebracht. Was hat es damit auf sich?

Die Generationenpolitik mit dem Thema „Älter werden“ ist einer der Schwerpunkte meiner Arbeit. Das betrifft uns alle. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen können wir auch zusammen mit der Generationenbrücke schaffen? Ein Schritt wird ein weiterer Ausbau der Nachbarschaftshilfe sein. Das Bürgerzentrum soll nach meinem Willen als Begegnungsstätte und Veranstaltungsraum einen wichtigen Beitrag leisten. Ich plane, wenn der Gemeinderat mitzieht, auch ein Ansprechpartner für ältere Menschen einzurichten. Gespräche mit der katholischen Pfarrgemeinde zum Ankauf des Pfarrzentrums laufen bereits.

Eins der alten Themen in Mönchweiler ist die Breitbandversorgung des Gewerbegebietes. Sind die Unternehmen inzwischen am Netz?

Das Netz ist fertiggestellt, die Gewerbebetriebe sind angeschlossen. Hinzu kommt jetzt im kommenden Jahr noch die Wohnbebauung in der Oberen Mühlenstraße. Der nächste Schritt werden die Gewerbebetriebe und die Wohnbebauung im Bereich Fichtenstraße sein. Ich hoffe, damit auch im Sinne des Gemeinderates zu sprechen, wenn ich sage, dass im Idealfall in den kommenden sechs Jahren das gesamte Gemeindegebiet ans Glasfasernetz angeschlossen sein sollte. Für das Gewerbegebiet ist das Glasfasernetz ein riesiger Standortvorteil.

Ist eine Erweiterung des Gewerbegebietes angedacht?

Ja. Unternehmen, die bereits hier sind, möchten in den kommenden Jahren massiv erweitern. Das heißt, dass wir für sie entsprechende Gewerbeflächen zur Verfügung stellen wollen. Für die Gemeinde bedeutet das, dass wir enorme Ausgleichsflächen bereitstellen müssen. Auch für das gesamte Abwassersystem wird das Folgen haben. Für mich steht außer Frage, dass wir das angehen werden, denn es ist für uns alle sehr wichtig, unsere Unternehmen in der Gemeinde zu halten.

Auch Bauplätze sind in der Gemeinde im Moment Mangelware. Wie konkret ist die Ausweisung eines neuen Baugebietes?

Wir werden auch massiv an die Ausweisung von Wohnbauflächen gehen. Konkrete Ergebnisse für das Gebiet Bockschlor liegen hoffentlich bald vor. Noch laufen Verhandlungen zum Ankauf von Grundstücken. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir hierfür eine Lösung finden werden. Außerdem dürfen wir den Innenbereich nicht aus dem Auge verlieren. Auch hier sollte in den kommenden Jahren eine geordnete Wohnbebauung möglich sein.

Sind weitere Maßnahmen für die Gemeinschaftsschule angedacht?

Aufgrund der weiterhin durchgehenden Zweizügigkeit besteht dort bereits wieder ein Raumproblem. Die Lösung wird vermutlich so aussehen, dass wir Räume in einem weiteren Gebäude anmieten, das wir später vielleicht sogar kaufen können. Ein weiterer Anbau für mehrere Millionen würde fraglos Sinn machen, eine kostengünstigere Lösung halte ich aber für besser. Außerdem haben wir bereits im Haushalt Mittel eingeplant, um den Pausenhof für die Schüler attraktiver zu machen. Ich selber stehe zu 100 Prozent hinter der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler. Die aktuelle Politik der Landesregierung halte ich bei diesem Thema nicht für gut. So wie die Schule in Mönchweiler und der Freundeskreis der Schule arbeiten und wie die Gemeinde dahinter steht, ist das eine wunderbare Schulform. Wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses Pfund für die Gemeinde erst so richtig erkannt, seit ich hier bin.

Im Wahlkampf haben Sie das Thema Vereinsförderung aufgegriffen.

Es hat mit den Vereinen bereits erste Gespräche gegeben. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet, die im Januar zum ersten Mal tagen wird. Es sollen die Ehrungsrichtlinien und die finanzielle Förderung der Vereine auf neue Beine gestellt werden. Mein Ziel ist es nach wie vor, auch eine Art Gemeindeehrentag einzuführen und die Auszeichnung verdienter Sportler und Ehrenamtlicher vom Neujahrsempfang loszulösen. Ein besonderes Augenmerk habe ich außerdem auf die Unterstützung von Feuerwehr und DRK, die derzeit auf der Suche nach aktiven Helfern sind. Ein Anliegen aus dem Wahlkampf wird bereits Realität. Es wird ein zunächst eintägiges Dorffest geben. Das Dorffest soll wieder ein fester Bestandteil in der Gemeinde werden.

Viele der von Ihnen geplanten Vorhaben werden die Gemeinde einiges Geld kosten. Wie sehen Sie die Entwicklung der Gemeindefinanzen in den kommenden Jahren?

Mit Abschluss der großen Bauprojekte Schulerweiterung, Kinderhaus und Wohnpark wird die finanzielle Situation der Gemeinde eine andere sein als zuvor. Dennoch darf es in meinen Augen keinen Stillstand geben. Es gilt kontinuierlich weitere Projekte anzugehen. Für die Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen muss die Gemeinde natürlich in Vorleistung gehen. Da wird es aber durch Grundstücksverkäufe und mittelfristig auch höhere Gewerbesteuereinnahmen einen Rückfluss geben. Wo wir natürlich aufpassen müssen, sind Projekte wie beispielsweise das Bürgerzentrum oder die Sanierung des Rathauses. So etwas ist nur mit Hilfe von sehr guten Zuschüssen wie aus dem Landessanierungsprogramm umzusetzen. Diese möchten wir auch auf jeden Fall abrufen.

Anders wird das in Zukunft nicht machbar sein. Denkbar wäre auch, einen Teil des Wohnparks bei dem jetzigen Zinsniveau fremd zu finanzieren. Mit den dann verbleibenden Mitteln aus der Rücklage ließen sich andere Projekte und Visionen finanzieren. Das könnte in Ergänzung der völlig überbelegten Alemannenhalle eine weitere einfache Sporthalle sein. Auf keinen Fall werden wird das Geld aber verschleudern.

Zur Person

Rudolf Fluck ist am 3. April zum Bürgermeister der Gemeinde Mönchweiler gewählt worden. Seit 1. Juni ist er im Amt. Zuvor war er seit dem Jahr 2011 Bürgermeister der Gemeinde Irndorf (Landkreis Tuttlingen). Rudolf Fluck ist 53 Jahre alt und katholisch. Von 1994 bis 2011 war er Stadtrat der CDU-Fraktion in Blumberg und von 2004 bis 2011 Ortsvorsteher der Teilortgemeinde Epfenhofen.