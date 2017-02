Mönchweiler Brauchtumspfleger wollen die Heizkosten in der Heimatstube senken

Brauchtumspfleger wollen die Heizkosten in der Heimatstube senken

Der Heimat- und Geschichtsverein Mönchweiler pflegt das Brauchtum Mönchweilers. Die Heimatstube erweist sich dabei als schwieriger Kostenpunkt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Heimat- und Geschichtsverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Brauchtum der Gemeinde zu pflegen und zu erhalten. Am Dienstag trafen sich die Mitglieder zur Hauptversammlung.

Bei den Vorstandswahlen wurde Jörg Spahmann als stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand gewählt. Rudolf Schimmer bleibt Vorsitzender und Manuela Götz Schriftführerin. Ralf Zuckschwerdt ist weiter Beisitzer.

In der alten Milchzentrale am Kirchplatz betreibt der Verein eine Heimatstube. Sie bietet unzählige Ausstellungsstücke, wurde aber nur von zwölf Besuchern besichtigt. Dass sie aus allen Nähten platzt, ist dem Vorstand und letztlich auch der Gemeinde Mönchweiler schon länger bewusst. Allerdings wäre, so erläuterte Vorsitzender Rudolf Schimmer, eine Alternative mit mehr Raum für den Verein mit seinen 54 Mitgliedern kaum zu finanzieren.

Zuschuss ist beantragt

Schon jetzt machen die Unterhaltskosten der Heimatstube einen erheblichen Anteil am jährlichen Vereinsumsatz aus. Gerne würde der Verein die Heizkosten für die Heimatstube senken. Ein Antrag auf die Bezuschussung neuer Fenster liegt bei der Gemeinde vor.

Wesentlich zur Finanzierung der Heimatstube tragen neben Spenden die Einnahmen aus dem Heimatkalender bei. Dank 16 Sponsoren kann der Erlös aus seinem Verkauf in den Unterhalt der Heimatstube fließen.

Allerdings benötigt der Verein für die nächsten Kalender unbedingt weitere Fotos aus Mönchweiler, die nicht neuer als aus den 60er Jahren sein sollten. Gesucht werden vom Verein auch noch Uhrmacherutensilien zur Ausstellung in der Heimatstube.

Der Höhepunkt im Jahresverlauf war für die Mitglieder der erste Vereinsausflug, der auf die Schwäbische Alb zur Burg Hohenzollern und ins römische Freilichtmuseum Hechingen führte. Von der Unternehmung berichtete Schriftführerin Manuela Götz.

Informationen im Internet: