Königsfeld/Mönchweiler Brand in Gaststätte: Verwechslung des Einsatzortes

Brand in Gaststätte: Verwechslung des Einsatzortes

Die Feuerwehr Mönchweiler wurde am frühen Donnerstagmorgen zu einem Einsatz gerufen, allerdings stellte sich bei Orts- und Straßennamen des Einsatzortes zunächst eine Verwechslung ein...

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Einsatzkräfte wurden nach ersten Informationen in der Nacht zum Donnerstag gegen 0:45 Uhr alarmiert und informiert, dass in der

Königsfelder Straße in Mönchweiler eine Gaststätte in Brand stehe. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Einsatzort die Mönchweiler Straße in Königsfeld sei.

Dort eingetroffen begann die Feuerwehr Mönchweiler mit dem Löschangriff. Dichter Rauch quoll aus dem Gebäude und unter Atemschutz wurde die Gaststätte betreten. Die Feuerwehr Königsfeld war zwischenzeitlich ebenfalls vor Ort und suchte das Gebäude nach Personen ab.

Wie es zu dem Namensdreher kam ist bisher nicht bekannt.

Alle konnten sich unverletzt ins Freie retten und wurden dann vom DRK Ortsverein Königsfeld betreut. Der Eigentümer der Gaststätte hatte einen Knall aus der Wirtsstube gehört. Als er nachschauen wollte, bemerkte er Flammen im Gastraum. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und klingelte die neun Bewóhner des Hauses aus den Betten.Alle konnten sich unverletzt ins Freie retten und wurden dann vom DRK Ortsverein Königsfeld betreut.

Am Haus wurde mittlerweile von verschiedenen Stellen die Brandbekämpfung vorgenommen.

Es mussten Scheiben eingeschlagen werden, damit der Rauch besser abziehen konnte.



Feuerwehrarzt Dr.

Fritzer und sein Team waren ebenso im Einsatz wie die Feuerwehren aus Mönchweiler, Königsfeld, Burgberg und die Führungsgruppe aus St. Georgen. Weiter waren ein Rettungswagen, der Leiter Rettungsdienst und die Polizei St. Georgen vor Ort.

Die Polizei St. Georgen übernahm die Ermittlungen vor Ort,