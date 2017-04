Mönchweiler Beide Banken versichern: Die Filialen bleiben erhalten

Allerdings kündigt die Volksbank an, eine Beratung via Bildschirm einzuführen.

Derzeit machen in der Gemeinde Gerüchte über die mögliche Schließung der Volksbank und Sparkasse die Runde. Denn gerade älteren Menschen ist eine nahegelegene Bank oft wichtig. Darum zunächst der wichtigste Punkt: Sowohl Volksbank als auch Sparkasse bleiben der Gemeinde erhalten. Allerdings wird es Veränderungen geben.

Von Seiten der Sparkasse zeigt man sich überzeugt: "Der Standort Mönchweiler steht für die Sparkasse nicht zur Disposition", sagt Pressesprecher Gerhard Vetter. Zwar habe man davon gehört, dass das Gebäude verkauft werden soll, man habe allerdings keine Informationen über den aktuellen Stand. "Das Einzige was momentan für uns feststeht, ist, dass wir für unsere Geschäftsstelle einen gültigen und ungekündigten Mietvertrag haben", versichert der Pressesprecher.

Auch die Volksbank bleibt in der Gemeinde, wie Vorstandsmitglied Ralf Schmitt bei einer Informationsveranstaltung verspricht: "Wir werden Mönchweiler als Standort erhalten." Auch hier liege ein Mietvertrag vor, der erst kürzlich erneuert worden sei. Allerdings wird es zukünftig im Tagesgeschäft der Geschäftsstelle keine festen Mitarbeiter mehr geben. Ursula Dold werde Ende April in den Ruhestand gehen und nicht mehr ersetzt werden. Das Personal in kleinen Geschäftsstellen, wie es auch in Mönchweiler der Fall sei, sei nicht mehr ausgelastet, sagte er. An ihrer Stelle werde daher das neue digitales System Voba-Live eingesetzt.

Bei Voba-Live handelt es sich um einen großen Bildschirm, über den der Kunde, wie bei einem Videotelefon, mit dem Kundencenter in Bad Dürrheim verbunden wird. Über ein Telefon steht man in Kontakt und könne dasselbe Angebot wahrnehmen, das es bisher gab. Über das neue System könne die Geschäftsstelle in Mönchweiler allerdings ihre Öffnungszeiten erweitern.

Über Voba-Live stehe dem Kunden der Beratungsservice durchgehend von 8 bis 18 Uhr zu Verfügung, erklärt Ralf Schmitt. "Wir nehmen nicht nur etwas weg, wir geben auch etwas." Um den Übergang zu erleichtern, werden noch bis Mitte Mai Kollegen vor Ort sein und den Kunden das System erklären, versichert der Bankvorstand. Für diejenigen Kunden, die eine direkte Beratung wünschen, bestehe die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren, an denen Mitarbeiter aus Königsfeld nach Mönchweiler kommen.

Bürgermeister Rudolf Fluck machte seine Zweifel an der Veränderung deutlich. "Der größte Teil der Bevölkerung sind ältere Menschen", sagte er. Den meisten davon sei der soziale Aspekt sehr wichtig. "Der persönliche Kontakt sollte immer da sein", meinte er. Einen Weg zu gehen, bei dem die Unterhaltung nur noch digital verläuft, halte er für einen Fehler. Nichtsdestotrotz freue er sich darüber, dass die Volksbank ihre Geschäftsstelle in Mönchweiler erhalten werde.