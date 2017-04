Mönchweiler Bei jungen Frauen Interesse für Technik wecken

Schülerinnen besuchen beim Girls' Day 2017 die Firma Wiha in Mönchweiler

Mönchweiler (put) Neugier und Offenheit für technische Berufsbilder war gestern bei der Firma Wiha Werkzeuge in Mönchweiler gefragt. Im Rahmen des bundesweiten Girls' Day schnupperten sechs Schülerinnen in dem Unternehmen in den Arbeitsalltag technischer Berufe.

Am Girls' Day informieren sich Mädchen über Ausbildungsberufe und Studiengänge in den Bereichen Handwerk, Technik, Naturwissenschaften und IT, in denen Frauen noch selten vertreten sind. Seit dem Start der Aktion im Jahr 2001 haben insgesamt etwa 1,7 Millionen Mädchen daran teilgenommen. Jährlich beteiligen sich Unternehmen und Organisationen mit rund 10 000 Veranstaltungen für Mädchen. So auch die Firma Wiha. Sie hatte das Kennenlernen der Berufe Mechatroniker und Werkstoffprüfer angeboten.

Die Schülerinnen von achten Klassen der Karl-Brachat-Realschule in Villingen, des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums in St. Georgen sowie aus sechsten Klassen des Gymnasiums Hausach, der Bickeberg-Gemeinschaftsschule und der St.-Ursula-Schulen in Villingen nutzten die Gelegenheit, Einblicke in eine ansonsten für sie noch verschlossene Berufswelt zu bekommen. Eigentlich, so verrieten sie im Gespräch, streben sie alle keinen technischen Beruf an oder wissen noch gar nicht, in welche Richtung der Weg einmal führen soll. Auf jeden Fall aber war das, was ihnen Yannick Erath bei einem Rundgang durch die Produktion zeigte, letztlich doch sehr interessant für die Schülerinnen. Yannick Erath selber ist Auszubildender zum Zerspanungsmechaniker im zweiten Lehrjahr. Auch für ihn ist es damit nicht allzu lange her, dass er sich für einen Beruf entschied. Allerdings, so erzählte er, besuchte er im Gegensatz zu seinen Besucherinnen vor seiner Ausbildung das Technische Gymnasium, weil er sich schon früh für technische Zusammenhänge interessierte.

Dieses Interesse gilt es bei den Mädchen noch zu wecken. Selber durften sie schließlich aber auch Hand anlegen. Im Bereich der Qualitätssicherung betteten sie Bits, kleine Schraubendreherklingen, in einen durchsichtigen Kunststoff ein. Wenn diese fertigen Kunststoffteile mit den Bits später aufgesägt werden, kann so die Stabilität des Werkzeugs untersucht werden, erklärte Erath.