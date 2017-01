Mönchweiler Architektin prüft die Bausubstanz des Gemeindesaals

Die katholische Pfarrgemeinde Mönchweiler hat ihren Gemeindesaal der politischen Gemeinde zum Kauf angeboten. Eventuell soll dort ein Bürgerzentrum entstehen.

Als eine der Grundlagen für die zu treffenden Entscheidungen beschloss der Gemeinderat nun, die Architektin Martina Münster aus Mönchweiler damit zu beauftragen, die Bausubstanz zu erfassen, eine mögliche Umgestaltung des Gebäudes planerisch zu untersuchen und die Kosten des Umbaus zu kalkulieren. Vorgesehen ist, die beiden Gebäudeteile, die Kirche und den Saal, baulich von einander zu trennen. So soll unter anderem der Durchgang zur Sakristei geschlossen werden. Rückwärtig soll an den Saal ein kleiner Anbau erfolgen, in dem ebenerdig Toiletten, ein Abstellraum und ein Büro untergebracht werden. Der Treppenabgang soll geschlossen und in das Untergeschoss ein Zugang von außen gebaut werden. Das Untergeschoss soll auch künftig den Jugendraum der Pfarrgemeinde beheimaten. Im vorderen Bereich des Gebäudes, zur Schillerstraße hin, soll ein Glasvorbau als Eingangsbereich entstehen. Zudem müsste die Versorgungstechnik des Gebäudes, als Wasser-, Abwasser und Elektrotechnik geprüft werden.